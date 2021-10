Manuel e Lulù sono stati la prima coppia di questa edizione del GF Vip. Dopo un periodo di frequentazione, lui ha deciso di chiudere tutto nonostante lei fosse molto presa

Manuel e Lulù sono stati in assoluto la prima coppia di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti all’interno della casa e hanno instaurato un rapporto di amicizia, ma quando vennero incoraggiati dalla produzione ad approfondire il loro legame, iniziò così la loro frequentazione davanti alle telecamere. Se i primi giorni sembravano complici e affiatati, dopo poco sono arrivati i primi problemi e Manuel ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione prima che rischiasse di diventare troppo importante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Tu Si Que Vales”, duro attacco a Maria De Filippi: interviene Gerry Scotti

GF Vip, tensioni tra Manuel e Lulù: la frase che ha fatto scoppiare la polemica

Per certi versi Lulù sembra ancora molto presa da Manuel e ce la sta mettendo tutta per riuscire a recuperare un rapporto con lui, ma il nuotatore sembra terrorizzato all’idea che lei possa farsi dei castelli in aria. Ieri sera, mentre i ragazzi erano in cucina, Lulù si è avvicinata a Manuel e ha cominciato a regalargli delle carezze sul collo fino a che lui non ha sbottato chiedendole: “ma perché mi devi toccare il collo?”. Lei a sua volta gli ha domandato: “e cosa ti devo toccare?”. Quando Manuel ha risposto in maniera volgare, sui social è scoppiata la polemica. C’è chi continua a difenderlo dicendo che è esasperato dalla vicinanza della Principessa e chi, invece, lo ha accusato di essere volgare e scostumato con la ragazza che continua ad essere carina con lei nonostante il modo in cui si sono allontanati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Reddito di Cittadinanza, il rifinanziamento nella Legge di Bilancio accende la polemica

E voi da che parte state? Il web è sempre più diviso e oramai i consensi sono spaccati a metà: c’è chi è dalla parte di Lulù e chi invece sostiene ancora Manuel.