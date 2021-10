La conduttrice Mara Venier ha festeggiato il traguardo dei 71 anni: gli auguri di compleanno di Elisabetta Gregoraci e di molti altri vip

Al timone di “Domenica In”, Mara Venier continua a mettere a segno un colpo dietro l’altro. La conduttrice, al termine della corrente stagione televisiva, ha intenzione di dire addio alla trasmissione, che le ha regalato immense soddisfazioni ed altrettanto successo di pubblico.

Per gli affezionati che la seguono, “Zia Mara” è ormai una figura centrale della televisione italiana. Domenica scorsa, il suo programma ha toccato punte del 16,80% di share, con una media di circa 2 milioni e mezzo di telespettatori. A tre giorni dalla puntata, la Venier ha festeggiato un traguardo importantissimo, che molti colleghi non hanno mancato di celebrare assieme a lei.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, le parole della dama gelano il pubblico. La reazione di Maria De Filippi

Mara Venier compie 71 anni: gli auguri di Elisabetta Gregoraci e degli altri vip – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

NON PERDERTI ANCHE —> Claudia Ruggeri, la mise rovente stuzzica l’immaginazione. Visione da infarto – FOTO

Quest’oggi, mercoledì 20 ottobre, Maria Venier festeggia il traguardo dei 71 anni. La conduttrice, che ha alle spalle una carriera degna d’invidia, non potrebbe essere più fiera del suo percorso lavorativo. La padrona di casa di “Domenica In”, ormai da anni, batte la concorrenza di Canale Cinque e si conferma un volto su cui puntare a mani basse. Nella foto condivisa quest’oggi – un primo piano da urlo in cui la conduttrice sfoggia il suo miglior sorriso – la didascalia è la seguente: “Buon compleanno a me“.

Nel giro di pochi istanti, tantissimi volti dello spettacolo e non hanno fatto gli auguri di compleanno alla Venier, che è entrata nel cuore di tutti gli italiani. “Auguri. Tvtb“: queste le parole di Elisabetta Gregoraci, che si sono aggiunte a quelle di svariati altri colleghi. Da Elisa Isoardi a Ferzan Ozpetek, da Rita Dalla Chiesa a Gigi D’Alessio: tutti hanno riservato degli apprezzamenti alla Venier.

Di seguito, i sinceri auguri dell’attrice Sandra Milo, che più volte è stata ospite a “Domenica In”: “Che la vita ti preservi sempre così, come sei ora, e ti regali gioie, amore, successi, serenità!“.