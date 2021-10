“Che politica affascinante”. Maria Elena Boschi: incantevole sul web. Il primo piano che paralizza. Appare un commento inaspettato – FOTO

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati ed ex ministro nel governo Renzi, è tornata in Italia dopo un impegno a Dubai. L’occasione era imperdibile

Classe 1982, Maria Elena Boschi è tra i politici italiani che usa con costanza i nuovi mezzi di comunicazione digitale, mantenendo un rapporto aperto con gli elettori tramite i canali social di cui dispone.

Esponente di Italia Viva, ex ministro per le riforme costituzionali durante il governo Renzi e sottosegretario di Stato per il governo Gentiloni, ha un curriculum vasto e illustre alle sue spalle nonostante la giovane età. Al momento è altamente schierata in favore delle rimostranze da parte degli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, mostrandosi a favore della riapertura con capienza al 100% di luoghi come cinema, teatri e arene, avendo come garanzia il possesso del green pass.

Maria Elena Boschi in rappresentanza dell’Italia durante un evento unico

Maria Elena Boschi ha partecipato all’Expo 2020 che si sta tenendo a Dubai (negli Emirati Arabi); l’esposizione universale ha subito una posticipazione a causa della pandemia mondiale da Covid19. Prevista, infatti, per l’anno scorso, ha aperto i battenti pochi giorni fa e si concluderà nel marzo 2022.

L’affascinante politica ha rappresentato il nostro paese in un evento internazionale di così alto profilo. Sulla sua pagina ufficiale su Instagram (seguita al momento da 79,3mila follower), ha condiviso immagini suggestive di questa trasferta emozionante.

Grazie a lei abbiamo potuto sbirciare nell’imponente padiglione dedicato all’Italia. L’ha descritto in prima persona con queste parole: “Le eccellenze del nostro Paese, dalla moda alle infrastrutture, dalla ricerca in agricoltura al restauro che si mostrano al mondo in una struttura a zero emissioni con materiali di riciclo e compostabili”.

Purtroppo il viaggio non è durato a lungo e la capogruppo di Italia Viva è già tornata in patria: “Rientrata a lavoro a pieno ritmo a Roma, ma negli occhi restano impresse le immagini di luoghi unici visitati ad Abu Dhabi e Dubai” – ha scritto.

Offre agli utenti che la seguono una carrellata di scatti di grande interesse, attraverso le meraviglie archeologiche, architettoniche e naturali di Dubai. Tuttavia, una fotografia cattura maggiormente l’attenzione. Si tratta di un suo primo piano incantevole, con luci soffuse, di bianco vestita, in cui spiccano i suoi meravigliosi occhi chiari e le labbra accentuate da un lipstick rosso fuoco.

“Che politica affascinante” – commenta qualcuno. Fanno eco altri: “Splendida”, “Donna stupenda, ma soprattutto intelligente”, “Anche negli occhi di noi italiani rimane impressa la tua bellezza”.

Tra le attestazioni di stima affiora una più gradevole di altre. Non si tratta del compagno della politica, l’affascinante attore Giulio Berruti, bensì del fratello minore, Pier Francesco Boschi, ingegnere civile. Lascia un tenero cuoricino rosso (ricambiato) che esprime tutto l’affetto reciproco.