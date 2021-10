Gli appassionati del talent più scatenato dell’ultimo decennio “X Factor” ricorderanno certamente il talento di Martina Attili: ecco come la vediamo oggi.

Che X Factor rappresenti il prototipo dei trampolini di lancio che spinge alla notorietà i concorrenti che vi partecipano è fuori discussione.

Ogni anno l’ex traghettatore del programma in streaming, Alessandro Cattelan era riuscito a far emergere tanti talenti che sono passati di lì. Basta pensare alle sorelle “Le Donatella”, oggi due influencer dal sapore e l’attitudine vivace, fin troppo ostentata.

Non è da meno neppure Martini Attili, la cantante al pianoforte e dalla voce sublime che ha fatto innamorare al primo colpo. L’approccio timido sul grande schermo di Martina nascondeva una capacità esclusiva di saperci davvero fare con gli strumenti musicali.

Tre anni dopo l’exploit in tv, la Attili viene etichettata con caratteristiche corrispondenti all’altra faccia della medaglia. Quella mai dimostrata durante la permanenza ad X Factor

L’evidente trasformazione dell’ex concorrente di X Factor: i dettagli più intimi

I fan di X Factor avranno avuto certamente un occhio di riguardo per Martina Attili, la cantante dal cuore docile, protagonista di qualità da musicista innate.

Come è accaduto per altre celebrità del mondo dello spettacolo passate dalla vetrina del talent più seguito negli ultimi anni, anche lei è rimasta “vittima” di un cambiamento radicale del suo carattere e non solo.

Oggi, a distanza di oltre tre anni dall’esordio a X Factor, Martina si presenta come una persona all’altezza della situazione, non solo dal punto di vista della passione che tutti conosciamo di lei. Frequenta assiduamente i social network ed è anche molto appetibile con oltre duecento mila followers al seguito.

In una delle ultime foto caricate sul suo profilo, l’ex talento alle dipendenze di Cattelan ha lasciato tutt’altro che a desiderare. Sembra una lontana parente di quella che abbiamo assistito durante le dirette del programma in streaming.

Sguardi maliziosi e fulminanti, look sfrontato ai capelli e make-up evolutivo alle labbra, la cui forte colorazione accende inesorabilmente la passione dei fan.

Insomma chi tra gli appassionati del talent show ricorda ancora Martina come il talento musicale dall’attitudine introversa e sensibile, si sbaglia di grosso. Provate a dare un’occhiata alle sue foto pubblicate su Instagram! Resterete a bocca aperta!