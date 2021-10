Mauro Icardi assente dalla partita contro il Lipsia, dietro potrebbe esserci la rottura con Wanda Nara: lei è pronta a tutto.

La vita di Mauro Icardi si complica sempre di più. Dopo il recente scandalo che lo vede protagonista di un tradimento, lo stesso che lo ha allontanato dalla moglie Wanda Nara, lo sportivo vede a rischio anche la sua carriera da calciatore. L’argentina, infatti, non smette di raccontare tutti i motivi e dettagli che l’hanno portata a chiedere il divorzio; la separazione potrebbe costare oltre 60 milioni di euro a Icardi, che potrebbe valutare di allontanarsi da Parigi e proseguire la sua carriera altrove.

Mauro Icardi, il divorzio potrebbe costargli molto caro: è tutto a rischio

Wanda Nara oltre ad essere la moglie di Icardi è anche la sua agente, e oggi i problemi personali della coppia rischiano di mettere a repentaglio non solo il matrimonio ma anche la carriera di entrambi. Secondo i rumors riportati da Canal 13, infatti, in caso non riuscisse a riappacificarsi con Wanda l’ex capitano dell’Inter sarebbe costretto a rescindere il contratto con il Paris Saint-Germain: tutti i documenti che il calciatore ha firmato con la squadra, infatti, sono a nome della moglie.

Mentre il mondo del gossip fa fatica a stare dietro alla vita privata della coppia, in Italia diversi club hanno drizzato le orecchie in attesa del ritorno del calciatore. Se davvero Icardi deciderà di lasciare Wanda a Parigi e tornare nel nostro paese senza di lei, pare che la Juventus sarebbe una delle prime squadre a volerlo con sé.

Nel frattempo oggi Mauro non giocherà durante la partita di Champions League contro il Lipsia: stando ai rumors da tre giorni il calciatore non si allena più con i compagni di squadra, giustificando la sua assenza “per motivi personali”. Pare che Icardi si trovi attualmente a Milano, dove sarebbe indaffarato a salvare la propria relazione e carriera.