Michelle Hunziker è finalmente pronta: l’annuncio che nessuno si aspettava

Michelle Hunziker ha condiviso una fotografia bellissima sui social network: l’immagine è accompagnata da un annuncio incredibile.

Michelle Hunziker ha avuto fino ad oggi una carriera incredibile: la nativa di Sorengo ha lavorato per la nostra televisione sia come conduttrice che come attrice, guidando programmi storici come ‘Striscia la Notizia’ e prendendo parte a fiction amatissime dai telespettatori come ‘Love Bugs’.

La classe 1977 è stata fotografata in settimana al fianco di Eros Ramazzotti dopo tantissimi anni. I due non sono tornati insieme, ma hanno mantenuto comunque negli anni un ottimo rapporto anche per far felice la figlia Aurora. Chef Paolo Benigni ha postato l’immagine sui social network. Michelle, lo sappiamo, ama usare i social network. La 44enne ha deciso di fare un annuncio importante, lasciando di stucco tutti i suoi followers.

Michelle Hunziker e l’annuncio che nessuno si aspettava

La foto che la Hunziker ha condiviso in rete è di una bellezza impressionante. La conduttrice è sempre incantevole e meravigliosa, con quel suo sorriso appena abbozzato e con uno sguardo che pietrifica tutti gli utenti del web. La maglia è molto stretta e mette quindi in risalto le sue forme.

Michelle ha riportato in didascalia un annuncio inatteso. “Pronta per essere lanciata in orbita. (Alle sue spalle sembra esserci una navicella spaziale) Vado a fare un giro con Elon Musk (da poco diventato l’uomo più ricco del mondo e famoso per il progetto SpaceX) a vedere come vanno i lavori nella nuova stazione spaziale e torno sulla terra!!!! New project coming soon. Baci dalla Germania“, si legge.

