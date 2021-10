La bella Miriana Trevisan è apparsa bellissima nella scorsa puntata del Gf Vip, un eleganza e raffinatezza incredibile

Miriana Trevisan nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera è apparsa meravigliosa ed elegante con un abito senza spalline nero, e con scollo a cuore. Al momento la Trevisan è al televoto, pertanto chi gestisce la sua pagina instagram chiede ancora una volta supporto per farla rimanere nel reality. Invitano a votare su Mediaset per tenerla in casa.

Miriana Trevisan e il suo percorso al GF Vip

La Trevisan sin dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare varie controversie. Prima i vari attacchi che le sono stati mossi per la sua carenza di personalità e presa di posizione in determinate situazioni e poi l’avvicinamento del concorrente Nicola che l’ha destabilizzata. Proprio nel corso della scorsa puntata Alfonso Signorini ha affrontato il tema, e la Trevisan ha spiegato che con Nicola ci va molto cauta. Il motivo è la notevole differenza di età, il fatto che ha un figlio a casa e che non è troppo convinta dei sentimenti di Nicola. Ha anche però affermato di provare attrazione verso il ragazzo.

Lui invece rivela di essere proprio innamorato di lei, cosa che a lei sembra molto strana dal momento che si conoscono da appena un mese e mezzo e inizialmente non si consideravano nemmeno. Nella notte sono scoppiati vari baci fra i due e qualche carezza che però la Trevisan vuole tenere nascosti agli altri inquilini, cosa impossibile dal momento che sono ripresi 24 ore al giorno. Ad unirsi al suo percorso particolare sono state anche le varie sedute spiritiche che ha fatto con gli altri concorrenti. Ha affermato di vedere una presenza vicino a Sophie Codegoni ad esempio e rivela di aver visto qualcosa nel futuro di Soleil.

Insomma la Trevisan sta seguendo un percorso davvero strano all’interno della casa, ma sorprendente sempre di più. Con lei tutto è possibile. Qualche puntata fa ha anche rivisito l’ex marito Pago che è venuto a trovarla e davanti a lui è scoppiata in lacrime. La showgirl sembra essere molto sensibile e particolare come persone, il pubblico però apprezza e la sostiene.