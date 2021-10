Myrta Merlino in lacrime, il dramma confessato in diretta: “È stata dura”

Myrta Merlino lascia di stucco. Alla fine della puntata decide di raccontare tutto: il dolore e le lacrime commuovono il pubblico

È uno dei grandi volti della nostra televisione, una professionista di lunga data, una donna carismatica che da diversi anni è uno dei nomi di punta di La7. Parliamo di Myrta Merlino, conduttrice, ma non solo, de “L’aria che tira”, il talk show in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Lei questo programma l’ha pensato, scritto e realizzato e dunque in ogni puntata c’è sempre tanta passione e dedizione. Ma quello che è successo in diretta ha lasciato tutti di stucco commuovendo il pubblico come non era mai successo.

Myrta Merlino, il dolore ed il ricordo: lacrime in diretta

Forse così Myrta Merlino non l’avevamo mai vista. La conduttrice di La7 non è riuscita a contenere le lacrime in diretta ed è crollata. Alla fine della puntata di lunedì, infatti, la Merlino ha voluto togliersi un grosso peso di dosso parlando con il suo pubblico e raccontando cosa le era successo.

Un dolore così grande che la conduttrice non ha voluto tenere nascosto. Che ha cercato di mascherare nel corso della puntata ma che alla fine ha tirato fuori.

“Siamo arrivati alla fine di questa puntata ma devo confessarvi una cosa. Questa mattina per me è stata dura, durissima, andare in onda e continuare a raccontare la realtà” ha detto. Cosa è successo? La Merlino prima della diretta ha ricevuto una notizia “terribile”, come lei l’ha definita. Un suo caro amico se ne è andato troppo presto. “Quest’uomo sorridente si chiama Raffaele Cirillo” ha continuato la presentatrice mostrando la foto dell’uomo.

La Merlino ha raccontato la persona che era, un grande uomo, un maestro di tennis che “riusciva a fare dello sport una grande palestra di vita e valori”. Per lei un amico generoso, accogliente e sensibile, un punto di riferimento che ha saputo costruire attorno a sé una grande e allegra famiglia anche durante i giorni più difficili della pandemia.

“Una persona preziosa che lascerà in me un grande vuoto” ha detto cedendo alla commozione. Ha cercato fino alla fine di trattenere le lacrime Myrta Merlino ma non ce l’ha fatta: “Non ti dimenticheremo mai” ha concluso turbata e visibilmente commossa.