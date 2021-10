Nunzia De Girolamo non riesce a trattenersi e condivide con i fan molti momenti della sua giornata, anche quelli più scomodi

Nunzia De Girolamo è una conduttrice ed ex politica italiana che si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver presentato lo scorso anno il programma “Ciao Maschio” in onda su Rai 1.

Ha poi collaborato con Massimo Gilletti per la trasmissione “Non è l’Arena” ed inoltre ha partecipato al talent “Ballando con le stelle” dove si è rivelata una ballerina provetta. E’ molto attiva anche sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

GUARDA QUI>>“Sei un fiore di ragazza”. Aurora Ramazzotti senza veli in balcone. Ma perchè? Il momento diventa esilarante – VIDEO

Nunzia De Girolamo in tilt e lo sfogo è virale – FOTO

GUARDA QUI>>“Matrimonio a prima vista”, aumentano dubbi e incertezze per una coppia

Nunzia De Girolamo ha ormai l’abitudine di condividere con i follower, diventati circa più di centodiecimila, molti eventi e avvenimenti che le accadono durante la giornata. Il buongiorno di oggi è stato diverso dal solito, la conduttrice ha voluto spiegare ai suoi fan cosa le è successo di prima mattina.

Come al solito, ha accompagnato sua figlia a scuola ma si è dovuta cimentare in un traffico che le ha fatto fare tardi. “Sclero in questa città”. Ha affermato in un video pubblicato come storia su Instagram.

Ha poi spiegato di avere un impegno, ma non specifica di cosa si tratta. Si riferisce al lavoro? Attualmente si sta dedicando completamente alla famiglia ed è poi molto attiva sui social dove non perde occasione di farsi notare con scatti mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Il suo sguardo è accattivante e seducente, manda in tilt chiunque la guardi e i fan impazziscono per lei che oltre ad avere molto talento è anche una bellissima donna, dalle mille qualità. Il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione alle prese di qualche programma. Per il momento, però, non ci sono notizie al riguardo.