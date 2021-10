“Oh santo cielo, la prossima volta avvisa però…”, Giulia Stabile tecnica e audacia scoprono il punto giusto: solo per cuori forti – FOTO

Giulia Stabile fa impazzire i fan con una delle sue fenomenali tecniche di ballo che abbiamo assistito anche durante il talent show.

La meravigliosa e talentuosissima, Giulia Stabile ha sfamato la libidine dei followers mettendo in mostra una serie tecniche di danza moderna che fino all’anno scorso hanno attirato tantissime attenzioni.

L’opinione dei followers è rimasta uguale di fronte alla bravura di Giulia che a quanto pare dopo il successo ad Amici 20 pare non abbia impiegato così tanto tempo a rompere il ghiaccio ed entrare nel mondo dei grandi dello spettacolo.

Il sorriso candido e genuino della talentuosa ballerina ha convinto anche i più blasonati del mestiere, che spesso la richiamano all’attenzione sul piccolo schermo. Anche dietro le quinte Giulia dimostra di avere grande affiatamento con le persone con le quali interagisce.

Fidanzata con Sangiovanni, il cantante che si è piegato alla sua bravura nel duello di fine stagione ad “Amici 20”, Giulia non ha mai nascosto un cuore grande per lui. Entrambi pare fossero destinati ad essere una delle coppie modello per i giovani emergenti

L’ex ballerina di Amici 20 aumenta i giri della temperatura: la sgambettata illegale

