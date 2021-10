“Bella per l’eternità”. Ornella Muti e lo scatto dal passato che colpisce al cuore. Sguardo magnetico e sensualità dirompente – FOTO

Ornella Muti. Avete mai dato uno sguardo al profilo Instagram della bellissima attrice? Un tripudio di foto dal passato che fanno sognare i suoi fan e gli amanti del Cinema

Sono pochi gli artisti italiani che sono riusciti a ottenere fama e successo fuori dai nostri confini. É una dura verità ma dobbiamo ammetterlo. Da decenni lo star system di Hollywood la fa da padrone ed è difficilissimo accedere per chi parla un idioma diverso da quello inglese e ha un accento particolare, a meno che non sia relegato a fare una parte da caratterista, fortemente stereotipata.

Eppure, nel nostro carnet di attori di grande talento, possiamo annoverare qualcuno che ha fatto breccia nel muro invalicabile della notorietà su larga scala; tra questi indubbiamente la straordinaria Ornella Muti

Ornella Muti: il cambiamento nella sua vita che regala serenità

Ornella Muti (nome d’arte di Francesca Romana Rivelli) è una delle interpreti italiane più conosciute all’estero. Ha lavorato con professionisti del calibro di Sylvester Stallone, Jeremy Irons, Woody Allen, Fanny Ardant, John Landis, Gérard Depardieu e Alain Delon.

In patria è stata premiata per il suo talento con una Targa d’oro ai David di Donatello, tre Ciak d’oro e due Nastri d’argento; ha lavorato con maestri del Cinema come Mario Monicelli, Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi e Paolo Virzì. É stata protagonista di film entrati nella storia e ricordati simpaticamente dal pubblico come “Il conte Max”, “Innamorato Pazzo” e “Il bisbetico domato”.

La sua vita pubblica è oggi più defilata rispetto al passato; le sue collaborazioni artistiche sono centellinate e ha deciso di vivere lontano dal clamore e dal caos di una grande città, stabilendosi in pianta stabile in un paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte. Poche anime, tanta natura e serenità.

Vive con la sua figlia primogenita, Naike, in un antico casolare, dedicandosi alla meditazione e allo yoga e prendendosi cura dei loro animali tra cui due porcellini domestici.

Tuttavia, Ornella Muti non chiude i ponti con il suo pubblico ma li mantiene ben saldi grazie al suo attivissimo profilo Instagram. Non solo foto della sua quotidianità: è spesso impreziosito da immagini di repertorio, affiancata da illustri colleghi e registi con i quali ha lavorato. É un vero e proprio album di ricordi in cui la Muti si mostra giovanissima, in tutta la sua bellezza che, ancora oggi, non è mai sfiorita.

L’ultimo post, infatti, consiste in un suo primissimo piano che risale ad anni addietro: ciò che cattura maggiormente l’attenzione, senza alcun dubbio, è lo sguardo magnetico dell’attrice, questi occhi azzurri che seducono anche attraverso il freddo schermo di un dispositivo digitale: divina.

“Bella per l’eternità” – commenta un fan. Mai frase fu più vera, in poche parole l’essenza del pensiero che ognuno di noi vorrebbe esprimere.