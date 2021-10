Con una posa oltre i limiti della sensualità, accompagnata da un premiato consiglio di bellezza, l’outfit di Elisabetta Gregoraci diventa un must.

Icona di stile e travolgente simpatia, la showgirl classe 1980, dalla fulminante bellezza mediterranea, Elisabetta Gregoraci è stata premiata quest’oggi dai suoi ammiratori per un consiglio alla moda da non sottovalutare. Protagonista della nuova stagione televisiva dell’esilarante programma cult “Scherzi A Parte“. Elisabetta, nonché ex corteggiata gieffina e super mamma, dimostra di essere sempre al passo con i tempi in una mise en place sensuale ed elegante.

La giurata dello “Zecchino d’oro” 2021, presentatasi pochi giorni fa in un outfit luminoso dalle tinte irresistibili ed ultra pink, non ha risparmiato neppure stamani, 20 ottobre, i suoi telespettatori. Lusingandoli con un’apparizione tipica di una vera “Miss Italia” contemporanea.

“Regina delle celebrità” Elisabetta Gregoraci si piega in avanti: lo spacco è superlativo

