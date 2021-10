Nessun rimorso per Ambra Angiolini che risplende di nuova luce a poche ore dalla “bufera”, per lei le belle persone sono all’ordine del giorno.

Il trailer della nuova commedia realizzata dal regista Paolo Costella, dal titolo di “Per Tutta La Vita”, e che vede tra le sue amabili ed emozionanti protagoniste la carismatica attrice Ambra Angiolini, ha sancito il suo esordio proprio nella giornata di ieri.

Oggi, a poche ore di distanza dalla bella notizia, un’altra accompagnerà come degna di un red carpet la magnifica interprete della nuova serie televisiva, firmata prossimamente nel suo remake dal regista Ferzan Ozpetek de “Le Fate Ignoranti“. L’artista di origini turche, ma appassionatamente naturalizzatosi nella capitale italiana, aveva già scelto Ambra per un ruolo nel magico e struggente “Saturno Contro“, film uscito in sala nel 2007. Ma entriamo nel merito in ciò che è accaduto pochi istanti fa.

“Scherzi non riusciti” Ambra Angiolini ritrova il sorriso con la persona più bella – il VIDEO

Ambra Angiolini: il sorriso

Il nuovo ruolo di Ambra. Oltre che nella pellicola in uscita al cinema il prossimo 11 novembre, è una brillante metafora. E sembrerebbe, al contempo, essere pronto a contaminare anche la sua vita reale. Non riservando soltanto per pochi un tocco di classe esclusivo. A quanto pare, la poliedrica attrice romana classe 1977, ha un coraggio da vendere oltre che un talento che ha sin dai suoi esordi rapito il cuore dei suoi fan.

Nel video pubblicato nelle sue storie su Instagram, poco fa, Ambra ritroverà infatti il sorriso in ottima compagnia. “Scherzi non riusciti” reciterà la didascalia della nota speaker di “Radio Deejay“. Si tratta di Stefania Saccinto. La quale ha deciso di condividere quest’oggi, 20 ottobre, dinanzi agli occhi dei loro fan da dietro le quinte, le esilaranti anteprime di un nuovo progetto.

A pochi minuti di distanza dalla messa in onda della nuova puntata della celebre trasmissione radiofonica, Ambra accoglierà l’ironia di uno scherzo dalla vita breve, ma dal risultato assai duraturo. Il “lui” in questione, al di là dei colleghi presenti al momento, sarà un ragno pressoché verosimile, ma subito divenuto nuova star per il suo ruolo dalla contagiosa ironia.