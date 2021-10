“Quando le te**e sono vere!”, Selvaggia Lucarelli come mamma l’ha fatta: i fan non si contengono – FOTO

Selvaggia Lucarelli, l’ultimo scatto della giornalista non è per deboli di cuore: ha mostrato il davanzale strepitoso davanti a tutti!

Oltre ad essere una delle figure più apprezzate all’interno del panorama giornalistico italiano, Selvaggia Lucarelli è anche una personalità televisiva di grande spicco. Da svariati anni, la 47enne di Civitavecchia ricopre il ruolo di giurata nella trasmissione di “Ballando con le Stelle“, dove le scaramucce con concorrenti e colleghi non sono mai mancate.

Se, nelle passate edizioni, la Lucarelli aveva avuto degli attriti con la presidente di giuria Carolyn Smith, attualmente la “rivale” di Selvaggia è Alessandra Mussolini, che dopo aver partecipato alla trasmissione come concorrente è tornata nelle vesti di commentatrice a bordo campo. Sui social, la Lucarelli ha raccolto sorprendentemente un corposo seguito. Come avranno reagito i followers di fronte all’ultimo post della giornalista?

Selvaggia Lucarelli come mamma l’ha fatta: i fan non si contengono – FOTO

A “Ballando con le Stelle”, la voce di Selvaggia Lucarelli spicca su quelle di tutti gli altri giurati. La giornalista, sempre piuttosto schietta quando si tratta di esprimere un parere, non teme affatto il giudizio di coloro che la circondano. Quest’anno, a bordo pista, è presente anche Alessandra Mussolini, che accanto ad Alberto Matano e Roberta Bruzzone ha il compito di commentare le performances degli aspiranti ballerini. La Lucarelli, che non ha mai provato particolare simpatia per la politica, le ha immancabilmente riservato le proprie battute al veleno.

Moltissimi i followers che sostengono la giornalista e ne condividono le opinioni. Poche ore fa, inaspettatamente, la giurata di “Ballando” ha deciso di postare uno scatto a dir poco clamoroso tramite il profilo di Instagram. Selvaggia, che indossa una maglia più che scollata, ha mostrato senza alcuna esitazione il davanzale prosperoso, che ha fin da subito catturato gli apprezzamenti dei suoi sostenitori.

“Quando le te**e sono vere!“: questo il complimento fin troppo esplicito di un utente, estasiato dalla visuale. Numerosissimi i seguaci che hanno già cliccato “like” al meraviglioso post.