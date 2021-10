“Adoro il tuo s**o”, Sophie Codegoni esplosiva in pizzo. Il reggiseno valorizza la sua parte più bella – FOTO

Sophie Codegoni, il suo ultimo post di Instagram ha fatto impazzire i seguaci: il reggiseno in pizzo valorizza la sua parte migliore

Il percorso di Sophie Codegoni al “Grande Fratello Vip” sta procedendo tra alti e bassi. I fan, come accade spesso per i concorrenti che mostrano un carattere determinato e forte, si sono divisi. Alcuni sono pazzamente innamorati della bella modella, altri invece non ne condividono comportamenti ed opinioni.

Mentre l’ex tronista si sta godendo il suo percorso televisivo, lo staff che gestisce il suo profilo di Instagram continua a pubblicare scatti dalla sensualità esagerata. Nell’ultimo post, il reggiseno in pizzo valorizza il davanzale appetibile di Sophie, frutto della chirurgia estetica: uno spettacolo a luci rosse.

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Pellegrini, la FOTO in accappatoio rasenta l’illegalità: da dietro è anche meglio

Sophie Codegoni esplosiva in pizzo. Il reggiseno valorizza la sua parte più bella – FOTO

Per vederla, vai su Successivo