La modella Tatsiana Paulava ha condiviso una foto su instagram che lascia i fan davvero senza parole, che spettacolo

Tatsiana Paulava ha condiviso una foto con indosso un trikini aperto sull’addome e minuscolo davanti e sul lato B. Lo scatto manda in delirio i fan che commentano senza sosta la sua bellezza:”Che spettacolo che sei”, “Sei così fantastica a bella”, “Che creatura incredibile”. La modella e influncer condivide spesso scatti sensuali e provocanti, e i suoi 637 mila fan apprezzano molto.

LEGGI ANCHE>>>“Regina delle celebrità” Elisabetta Gregoraci si piega in avanti: lo spacco è superlativo – FOTO

Tatsiana Paulava le foto in bikini e in calze sono da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Scherzi non riusciti” Ambra Angiolini ritrova il sorriso con la persona più bella – VIDEO

La bella modella condivide su instagram contenuti molto sexy tra foto in bikini, in intimo e con auto reggenti e tacchi a spillo. Ha anche un sito web dove condivide contenuti più piccanti e dove chiede anche a chi guarda, di fare una piccola donazione per supportare la sua attività sui social. La modella dell’est sta letteralmente conquistando il web con la sua sicurezza nel mostrare il suo corpo perfetto. Il suo fascino riscalda l’atmosfera di instagram. La giovane ha lasciato la sua terra originaria per poter trovare fortuna in Europa e a quanto pare l’ha trovata sui social media. Gira l’Europa in cerca d’ispirazione per la sua pagina.

I suoi contenuti sono sempre creativi con foto in vasca da bagno con indosso tacchi a spillo e auto reggenti. Ha una vera e propria passione per le calze e lo ammette sulla sua pagina. D’altronde le stanno così bene. I suoi fan commentano ogni foto con messaggi d’adorazione:“Lady sei così bella e gli abiti che indossi ti stanno così perfettamente, le tue gambe sono bellissime come se fossero vestite in una pellicola trasparente stretta”. E ancora “Sei un 10, questi outfit sono i miei preferiti e non è possibile esprimere a parole quanto magnifica sei quando li indossi. Sei così femminile e adorabile. Le tue scarpe anche sono bellissime e anche le borse. Hai un sorriso così bello che mi fa sentire bene dentro”.

La giovane ha capito che con il suo corpo riesce ad ottenere un grande successo, il che va contro ogni principio che in questi ultimi periodi vuole vedere la donna in altre vesti, più rispettabili. Lei va indubbiamente contro tendenza ma sembra che questo ai followers non dispiaccia affatto.