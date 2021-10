Wanda Nara e Icardi ai ferri corti, lei vuole il divorzio e la cifra chiesta al (ex) marito è assurda

La coppia sembra stia già discutendo i dati per la separazione, in ballo la cifra è vertiginosa. Svelati anche i messaggi privati tra Icardi e la Suarez.

È la coppia più chiacchierata del momento e tutti i giornali di gossip, soprattutto quelli argentini, stanno indagando su quella che sembra essere la separazione dell’anno.

Il sospetto di tradimento di Mauro Icardi ai danni della moglie e agente Wanda Nara si fanno sempre più insistenti, tanto che dopo il viaggio organizzato dal calciatore a Milano per raggiungere in fretta e furia la consorte per limare a quanto accaduto sembra confermare la realtà dei fatti. Le ultime notizie che provengono da oltre oceano danno adito a quanto sta succedendo e spuntano anche informazioni più dettagliate sulla possibile cifra in ballo in caso di divorzio.

LEGGI ANCHE –> Elodie e Marracash è rottura, il motivo è rovente: fan increduli

Sarà presto divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, in Argentina sembra tutto ormai dichiarato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

NON PERDERTI ANCHE —> D’Alessio-Tatangelo: “Sei brutta dentro”. Le parole che non ti aspetti

Secondo il programma tv argentino “Los Angeles de la mañana”, sempre attivissimo sulla situazione dei suoi illustri rappresentanti emigrati sul continente europeo, si parlerebbe di una separazione da “60 milioni di euro in proprietà e denaro, con tutto il resto che possono avere in gioielli, opere d’arte e altro“.

La trasmissione inoltre darebbe per certo ormai il divorzio che avverrebbe in Francia – nonostante il matrimonio a Buenos Aires nel 2014. Una scelta pratica a cui sarebbe giunta Wanda dopo essere venuta a conoscenza dei messaggi che proprio il marito e la bella China Suarez si sarebbero scambiati nelle ultime settimane.

Lady Icardi non solo avrebbe fatto seguire il marito da un investigatore privato ma agli avrebbe anche fatto hackerare il telefono e da qui la scoperta dei messaggi della Suarez. La trasmissione argentina spiega che i due amanti non avrebbero mai fatto sesso ma si sarebbero solo scambiati messaggi piccanti dopo gli allenamenti di lui e gli chiedeva se era ancora innamorato della moglie.

“Un giorno io e te dovremmo vederci per andare a festeggiare in una parte del mondo in cui nessuno ti conosce“, scriveva la modella in uno dei messaggi intercettati e fatti emergere dalle intercettazioni. Staremo a vedere come evolverà la situazione, potrebbe esserci anche un colpo di scena che nessuno si aspetta.