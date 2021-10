Quasi tutto pronto per gli Home Visit di X Factor, attraverso i quali i quattro giudici decreteranno ufficialmente i dodici talenti di questa edizione

Giovedì 21 ottobre il pubblico conoscerà ufficialmente i nomi dei dodici concorrenti di X Factor che accederanno ai Live Show. Tutto pronto per la fase finale delle audizioni, ovvero gli Home Visit, attraverso i quali Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton decideranno le sorti degli ultimi talenti rimasti in gara. Una decisione complessa e che potrebbe portare i giudici ad avere bisogno di un aiuto esterno. Per questo motivo ognuno di loro sarà affiancato da alcuni ospiti d’eccezione.

Chi affiancherà i giudici di X Factor agli Home Visit: tutti gli ospiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Come da tradizione i giudici saranno affiancati da amici e colleghi del mondo dello spettacolo che daranno loro una mano con la scelta finale dei talenti. Decisioni difficili e fondamentali che potrebbero andare a influenzare il futuro degli artisti che si esibiranno dinnanzi a loro per l’ultima volta, prima di conoscere il loro destino.

L’account ufficiale di X Factor ha comunicato chi saranno gli ospiti d’eccezione degli Home Visit, che il pubblico potrà vedere all’opera giovedì 21 ottobre su Sky Uno e Now Tv.

Emma Marrone sarà affiancata dal duo composto da Damiano e Fabio D’Innocenzo. Fratelli, registi e sceneggiatori che daranno una mano alla cantautrice e diranno la loro sui talenti in gara. Accanto a Mika ci sarà invece il direttore di Vanity Fair Italia, Simone Marchetti, e fashion editor internazionale. Sarà lui ad aiutare l’artista a prendere le decisioni finali.

Per la felicità del pubblico ad affiancare Hell Raton ci sarà il protagonista della serie Gomorra, Salvatore Esposito. L’attore ha accettato l’invito e siederà accanto a Manuelito che dovrà decretare chi passerà ai Live Show. Infine, un altro amatissimo personaggio dello spettacolo: Manuel Agnelli sarà aiutato dall’attore Marco Giallini, grande appassionato di musica.

La tensione sale e solo poche ore separano i telespettatori da una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Chi saranno i dodici concorrenti ufficiali della nuova edizione di X Factor?