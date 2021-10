“Ma che Dea sei?” Alessandra Amoroso, tenera e seducente allo stesso tempo: le FOTO da non perdere

Alessandra Amoroso ha condiviso uno shooting realizzato per un importante settimanale patinato italiano: le foto da vedere assolutamente

Alessandra Amoroso ha deciso di condividere con il suo pubblico dei social una serie di scatti che la ritraggono della rivista “Donna Moderna” in edicola da oggi.

I follower non vedono l’ora che arrivi domani quando uscirà il suo ultimo album di inediti a tre anni di distanza da “10”. Il nuovo lavoro in musica della cantante di Galatina si intitolerà “Tutto accade”, è già in pre-order e conterrà i già diffusi brani “Piuma”, “Sorriso grande” e “Tutte le volte”.

Alessandra Amoroso, la serie di foto dolce e sensuale

“Adottare un cane è stato un atto di generosità nei confronti di me stessa”. Così Alessandra Amoroso su Instagram mentre condivide la copertina di “Donna Moderna” dov’ è insieme al suo amato amico a quattro zampe. Non solo tenerezza però.

Nello scorrere le foto i fan hanno notato di sicuro la seconda in cui la cantante è con una maglia trasparente da cui fa capolino il suo décolleté e il fisico asciutto e sensuale. I capelli sono pettinati all’indietro per un effetto bagnato che al rende ancora più affascinante. “Ma che Dea sei?”, le urla in un commento un fan.

Non tutti sanno che l’artista si ispira alla cantante statunitense Anastacia, con cui ha in comune la voce dalla timbrica sabbiata tipica delle voci afroamericane. Tra le sue influenze musicali ci sono anche Mina a livello nazionale e Aretha Franklin per quanto riguarda la musica internazionale.

I suoi ammiratori stanno già facendo il conto alla rovescia per aspettare l’uscita del suo nuovo album e molti hanno già comprato i posti migliori per il concerto evento della prossima estate. Il 13 luglio 2022 infatti la salentina si esibirà per la prima volta nel tempio della musica italiana e internazionale per il tour “Tutto accade a San Siro”, di scena a Milano, naturalmente.