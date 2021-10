La bella Ambra Angiolini ha condiviso su instagram una foto insieme ad una persona speciale mentre si tatuava

Ambra Angiolini ha deciso di tatuarsi tutto l’amore che ha sulla pelle. Insieme a lei c’era una persona speciale che si è fatta tatuare insieme a lei. L’attrice era insieme alla figlia Jolanda, le due si sono tatuate un disegno che si completa con entrambe le loro braccia. La figlia ha fatto disegnare una figura che soffia, mentre la Angiolini ha tatuato un tarassaco che viene soffiato dalla figura della figlia. Qualcosa che le unirà per sempre.

Ambra Angiolini e il gesto dopo la fine della storia con Allegri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

In questi giorni si è parlato molto della rottura di Ambra Angiolini con Allegri. I due stavano insieme da anni e sembravano molto felici. Tuttavia qualche giorno fa è uscita la notizia sulla loro rottura definitiva a causa di un tradimento di Allegri. Striscia la Notizia ha consegnato di conseguenza un tapiro all’attrice che è rimasta sconcertata come tutti dell’accaduto. Infatti ha risposto che il tapiro forse andava consegnato ad Allegri dal momento che è stato lui a tradire lei. Successivamente la Angiolini si è mossa anche legalmente per questo fatto spiacevole contro il programma di Antonio Ricci. Dopo che anche la figlia ha commentato questa azione come un’umiliazione gratuita che non si meritava.

Ad oggi l’attrice prova a dimenticare, consapevole di non aver sbagliato nulla e di essere rimasta sempre se stessa. In un post ha scritto:“Basta saper rinascere ancora e ancora”. Il suo per sempre d’altronde ce lo ha già, sono i suoi figli. E ora ha deciso anche di tatuarselo, la figlia Jolanda l’ha infatti convinta a fare un tatuaggio insieme. Qualcosa di significativo come una figura che soffia un fiore e i petali volano in aria. Questo è il tatuaggio che si sono fatte incidere, uno completa l’altro. La figlia ha tatuato la figura che soffia e la Angiolini il fiore. Ecco cosa ha scritto l’attrice al riguardo.”Alla fine mi ha convinta Jolanda, un per sempre che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore”.

Adesso la Angiolini deve ripartire da se stessa e dalla sua famiglia. Infondo non è la prima volta che affronta una rottura, e una guerriera come lei riuscirà a passare anche questa. Intanto con l’ex marito il rapporto è sempre più complice e affiatato.