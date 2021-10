Ambra Angiolini, tutti i tradimenti di Allegri: è iniziato tutto tanto tempo fa

Ambra Angiolini, Allegri potrebbe averla tradita più di una volta: Alfonso Signorini ha raccontato tutto al pubblico.

Continuano ad emergere nuovi dettagli a proposito della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Il re del gossip Alfonso Signorini è stato il primo a raccontare al pubblico l’accaduto, ovviamente attraverso il suo settimanale Chi. Sullo stesso settimanale verranno pubblicati anche i dettagli più privati della ex coppia, che sarebbe crollata sotto il peso dei troppi problemi.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, ecco come sono andate davvero le cose

Secondo Alfonso Signorini la relazione tra l’allenatore della Juventus e la Angiolini sarebbe finita in maniera molto lenta. La crisi sarebbe iniziata già durante il primo lockdown, a inizio 2020, quando Ambra avrebbe scoperto per la prima volta i tradimenti del marito. Ai tempi la ex star ha fatto di tutto per perdonare l’uomo, ma ultimamente altri tradimenti sarebbero stati scoperti; a questo punto è evidente che non c’é più niente da fare. Secondo i rumors Ambra si sarebbe già trasferita a Brescia insieme alla figlia Jolanda, avuta dalla precedente relazione con Francesco Renga. Le due fino a poco tempo fa abitavano a Milano, in casa di Allegri, che avrebbe addirittura proposto loro di restare a vivere lì a patto di pagare un salato affitto.

I ripetuti tradimenti di Allegri sarebbero avvenuti a Torino. Non è la prima volta che l’allenatore si rende protagonista del gossip italiano: nel 1992, quando aveva 25 anni, Massimiliano aveva lasciato la fidanzata Erika a soli due soli giorni dalle nozze. Pochi anni dopo, sempre per via di presunti tradimenti, era finita anche la relazione con Claudia Ughi.

A questo punto non ci resta che augurare ad Ambra di riuscire a riprendere presto in mano la propria vita. Nonostante le possibili implicazioni legali che potrebbero succedere la separazione, lei sembra positiva e serena.