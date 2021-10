“Ballando con le stelle” è già nel mirino, in arrivo problemi tra due personaggi di spicco del programma. Cosa sta succedendo?

“Ballando con le stelle” è appena iniziato ma i problemi sono già evidenti. Mentre il cast si prepara per una nuova e imperdibile puntata dove le sorprese non mancheranno, tra i personaggi di spicco c’è attrito.

Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, la prima è un giudice e l’altra un’opinionista del programma. A quanto pare tra le due non scorre buon sangue ed un evento ha messo a repentaglio la trasmissione.

“Ballando con le stelle”, Alessandra Mussolini lascia il programma

Selvaggia Lucarelli è tornata all’attacco e questa volta la preda è Alessandra Mussolini. Nel corso di alcune conversazioni tra il giudice e i fan sui social, alla domanda sull’opinionista “Perché la Mussolini a Ballando?”, la giornalista ha risposto: “Le dittature finiscono prima o poi”.

Una risposta che ha spiazzato in primo luogo il web e poi la stessa Mussolini che attraverso un post si è chiesta: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”.

Immediatamente sotto alla foto dell’opinionista sono piombati commenti di ogni tipo e sono in tanti a credere che la Mussolini non debba abbandonare il programma. “Continua a ballare a testa alta”. Scrive qualcuno e poi ancora “Non te ne andare Aleeeee!!! Non le dare questa soddisfazione!!! Se ne andasse lei ! Che è arrivato il momento”.

E’ guerra aperta: da una parte c’è chi fa il tifo per l’opinionista e dall’altra chi prende le difese della Lucarelli. Intanto, Alessandra Mussolini è indecisa.

Spetterà a Milly Carlucci prendere la decisione definitiva. Nell’attesa di scoprire cosa succederà, il cast si prepara al meglio per la prossima puntata. Il pubblico ha già i suoi preferiti, ma è ancora presto per pensare ad un vincitore.