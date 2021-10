Beyoncé blocca il web: la tigre nera in abito da sera manda in visibilio i suoi follower. Like e commenti a pioggia

L’ora X per Beyoncé e tutti i suoi fan è scattata. È da ieri nelle sale, infatti, il film “King Richard”, la pellicola dedicata al padre delle tenniste Venus e Serena Williams diretta da Reinaldo Marcus Green. Suo è l’inedito che ne fa da colonna sonora, “Be Alive”, un brano scritto e inciso dalla pop star insieme a Dixson, polistrumentista, performer e produttore di Atlanta.

Proprio nella giornata di ieri, in concomitanza con l’uscita della pellicola, c’è stato il lancio del singolo che ha lasciato a bocca aperta il pubblico del Telluride Film Festival in Colorado che per primo ha ammirato il lavoro. Questo è solo l’inizio del grande ritorno della Queen Bey

Beyoncé abito da capogiro e forme magiche: le FOTO

Beyoncé fa sempre sognare i suoi fan, non solo con la sua voce e la sua musica ma anche con quel suo fisico morbido, sinuoso e pieno di sex-appeal. Sul palco durante le sue esibizioni o nei momenti di vita social, non c’è nessuno che la batte. La cantante è una bomba di sensualità e bellezza che non hanno paragoni a livello mondiale.

Lo dicono le sue ultime foto pubblicate su Instagram. In abito verde acqua, di seta e dal tono molto delicato, la star interazionale lascia tutti senza parole. La scollatura è così al limite che fa venire la bava alla bocca. Lato A in bella vista e forme così generose che sembra che tutto stia per cedere. Niente reggiseno e le fantasie erotiche volano in alto.

Poi si stende sul battello, e baciata dal sole, Beyoncé ci regala un secondo spettacolo: quello delle sue gambe, toniche, meravigliose. Tira su leggermente l’abito e tutto il resto intorno scompare.

In attesa di rivederla muoversi a suon di musica su un palco, i follower si accontentato di questo spettacolo e per lei fioccano i commenti ed i like, oltre 3 milioni.