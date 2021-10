Bianca Guaccero: il tatuaggio nasconde un significato incredibile. Nessuno avrebbe potuto capirlo

Bianca Guaccero. La simpatica e affascinante attrice e presentatrice tv ha diversi tatuaggi. Uno di essi nasconde un significato particolare e molto intimo. Scopriamolo

Oggi, 21 Ottobre, Rai Uno trasmetterà due nuove puntate ( 9^ e 10^) della fiction “Fino all’ultimo battito”. Una storia avvincente che tiene gli spettatori con il fiato sospeso e che vede in azione un grande cast composto da Marco Bocci, Violante Placido e Loretta Goggi.

Figura nei panni dell’antagonista anche la straordinaria Bianca Guaccero. Il pubblico italiano è abituato a vederla quotidianamente grazie al programma di genere factual, “Detto Fatto”, che conduce dal 2018. Spigliata, simpatica e di talento, entra così nelle case degli italiani nella doppia veste di presentatrice e attrice. Vi sveliamo una piccola curiosità sulla sua sfera privata.

Bianca Guaccero: quel tatuaggio che nasconde il più tenero dei significati

Classe 1981, nata a Bitonto (in Puglia), Bianca Guaccero è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano.

Il suo primo amore nel campo dello spettacolo è stato senza dubbio la recitazione. Ha esordito nel 1999 con il film “Terra bruciata” per la regia di Fabio Segatori, e ha continuato l’anno successivo con “Faccia di Picasso” del simpatico Massimo Ceccherini.

Tuttavia, una spinta energica di notorietà è arrivata grazie a uno dei pilastri della televisione italiana, Pippo Baudo, con il quale ha condotto il “Festival di Sanremo” nel 2008. Si è sempre divisa tra cinema, fiction, teatro e programmi tv, riuscendo sempre con successo e dimostrando la sua estrema capacità poliedrica.

A “Detto Fatto” svela quotidianamente anche carisma e il carattere empatico e affabile. Ha festeggiato i suoi 40 anni proprio negli studi della trasmissione in compagnia del collega Jonathan Kashanian che, per una coincidenza incredibile, è nato nello stesso giorno e nello stesso anno.

Bianca Guaccero ha diversi tatuaggi, apprezzabili nelle foto estive in bikini, condivise sul suo seguitissimo profilo Instagram. Un grande volto femminile è impresso sulla sua schiena e il nome “Alice” su uno dei polsi.

Ma chi è Alice? É la sua piccola bimba di quasi 7 anni, nata dal matrimonio con il regista Dario Acocella. La coppia si è sfortunatamente separata ma mantiene un rapporto stabile per il benessere della figlia.

Sulla spalla sinistra della bella presentatrice pugliese, però, si trovano tatuate anche due parole, apparentemente senza significato: “Tata tuni”.

In realtà ce l’hanno eccome. É una frase che ricorda i momenti dolci dell’infanzia di Alice; come svelato dalla stessa Bianca Guaccero, risale a quando la bambina stava iniziando a dire le prime parole. Significa “Tanti auguri”. Un valore per lei importante che rimarrà sulla sua pelle per sempre.