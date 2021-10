Calciomercato: Inter, Milan e Napoli pronte a fare follie per il fuoriclasse del Torino

Inter, Milan e Napoli hanno puntato gli occhi su un fuoriclasse del Torino. Il futuro del campione potrebbe conoscere un nuovo corso.

Talento innato per il pallone, capacità tecniche incredibili sul campo. Un fuoriclasse del Torino sta movimentando il Calciomercato attirando a se l’attenzione di diverse squadre desiderose di accaparrarsi il fortissimo calciatore. Il Presidente del club Urbano Cairo sta correndo ai ripari per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.

Si tratta di Gleison Bremer, 24enne di origini brasiliane, al Torino dal luglio 2018 dove ha contribuito al raggiungimento di grandi traguardi per la squadra. Eccellenza della difesa, la sua presenza è fondamentale nel club come ha dimostrato l’ultimo match affrontato con il Napoli: il nigeriano Osimhen ha fatto goal, proprio quando non era marcato da Bremer.

Nonostante la giovane età, il fuoriclasse sta segnando il campionato, diventando oggetto di attenzioni di molte squadre.

Gleison Bremer, movimenta il Calciomercato: quelle squadre in tilt per il fuoriclasse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Gleison Bremer, malgrado sia molto giovane, sta attirando l’attenzione di molti, movimentando così il Calciomercato. Il suo contratto con il Torino durerà fino al 2023, ma il presidente Urbano Cairo desidererebbe blindarlo: da settimane sembrerebbero essere in corso le trattative per rinnovare il suo impegno nel club.

Tuttavia non è solo il Torino a puntare sul fuoriclasse, in quanto è emerso come altre squadre sarebbero molto interessate al calciatore.

Dal Milan, all’Inter, al Napoli, Bremer sta catalizzato l’attenzione con le sue capacità tecniche e la sua precisione sul campo grazie alle quali si è fatto conoscere come uno dei difensori più talentuosi.

Le sue doti sono il sogno di ogni squadra per una difesa ottimale e proprio per questo è molto ambito da numerosi club che probabilmente avanzeranno proposte nei suoi confronti.

Fino all’ultimo Cairo tenterà il rinnovo per mantenere nella sua formazione il cavallo di battaglia della sua difesa, le cui capacità potrebbero attirare anche altre squadre oltre a Milan, Inter e Napoli.