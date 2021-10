Camilla Caimi avvolta da un pericoloso intreccio di lacci che scopre i lati più bollenti – FOTO

Camilla Caimi, la bellissima modella ed influencer non perde occasione per mostrarsi al naturale, l’intreccio di lacci scopre le zone intime.

La modella Camilla Caimi non nasconde fortunatamente la sua bellezza. Una fisicità esplosiva ed un fondoschiena marmoreo. “Il tuo lato b deve essere ancora spiegato dalla fisica😍” scrivono di lei sul profilo social sotto uno scatto estivo che la vede in costume e che crea non pochi turbamenti.

Camilla è una giovane influencer – amica di Sara Croce – e insieme hanno provocato immense insonnie notturne; i fans devono ancora riprendersi dagli scatti proposti da entrambe per la presentazione della nuova collezione dei costumi Camos Collection. Nell’ultima foto appare veramente poco coperta…i fans sono andati subito in visibilio: “Lacci pericolosi” qualcuno ha commentato la foto.

Camilla Caimi, avvolta solamente da un pericoloso intreccio di lacci: illegale

Camilla Caimi anche nel suo ultimo scatto ci va giù pesante proponendo una versione che possiamo impropriamente definire “minimal” in quanto il costume che dovrebbe coprirla – un bikini bordeaux – è un intreccio di lacci che le avvolge delicatamente il corpo. Questo crea un gioco pericoloso, lascia scoperte alcune zone delicate…le parti intime si vedono, tenute libere sotto il sole; il minuscolo triangolino non protegge la zona da occhi indiscreti.

I fans, pazzi di quello che vedono si perdono in pensieri bollenti. “Una delle più belle foto che abbia mai visto. 👏👏👏👏” ammette un follower. Il post comprende due foto rigorosamente in bianco e nero scattate in modo da dare movimento. Il paesaggio marittimo poi alle spalle è suggestivo ma mai come il sorriso di Camilla verso l’obiettivo in cui appare a dir poco magnifica.

Il fisico da urlo che non richiede alcun commento, il sorriso che incanta…sono tutte caratteristiche molto apprezzate e che vedono – non a caso – una costante crescita del numero dei followers. Già la collaborazione con Sara Croce, insieme in questo brand di costumi, le sta donando grosse fette di popolarità.