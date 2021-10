“Cartabianca”, Paolo Bonolis lancia una frecciatina alla moglie e chiosa: “Ogni pesce ha la sua esca”

Bonolis intervenuto nel programma di Bianca Berlinguer ha svelato come ha realmente conquistato sua moglie anni fa, le sue parole sono esilaranti.

Ieri il conduttore Paolo Bonolis è intervenuto in tv su Rai 3 ospite di “Cartabianca” per commentare l’esito delle elezioni comunali. Tra le altre città al voto anche la Capitale dove però lo showman ha dichiarato che non è andato a votare. La sua confessione ha scioccato Bianca Berlinguer.

“L’ultimo sindaco che ho votato è stato Walter Veltroni, nel 2001 e poi nel 2006” – ha dichiarato Bonolis. “Da allora non ho più votato perché la politica mi sembra soltanto una gigantesca commedia. Una melassa di politici si è lasciata prendere dalla parte che interpretano”.

La conduttrice poi per stemperare l’atmosfera ha dirottato la conversazione su un altro argomento più frivolo, ovvero su una dichiarazione che la moglie Sonia aveva svelato in diretta al “Grande Fratello Vip” solo qualche giorno prima.

LEGGI ANCHE –> Gf Vip, due inquilini escono dalla casa e vanno a cena fuori. Serata romantica per due

Paolo Bonolis confessa tutto, con sua moglie non è stato sincero…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cartabianca (@cartabiancarai3)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Amici”, lutto nella scuola: un noto ballerino non ce l’ha fatta

La signora di Rai 3 per stemperare il clima legato al post elezioni anche in merito alla risposta di Bonolis, ha deciso di rivolgere all’ospite un quesito in merito la dichiarazione che la moglie Sonia Bruganelli aveva rilasciato nell’ultima puntata del “GF Vip”.

“Tua moglie, al Grade Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yatch, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente”. Ha svelato la Berlinguer con un sorriso sulle labbra aspettando una risposta da parte dell’ospite.

Bonolis non ha esitato a ribattere alla provocazione della conduttrice, e alla risposta della moglie al momento opinionista nel reality di Signorini:

“Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…”. Una battuta in pieno stile dello showman che anche stavolta ha saputo chiudere la faccenda in modo ironico e giocoso.