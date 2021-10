Cecilia Rodriguez scalpita sul set, gioca maliziosa con il seno e scatena fantasie inaspettate – FOTO

La sorella minore di Belen ieri è stata impegnata nella nuova campagna promozionale per Me Fui, una vera bomba a cui è impossibile sottrarsi.

Diventata zia da tre mesi di Luna Marì, Cecilia Rodriguez non passa momento libero per coccolare la nipotina che è una gioia immensa per la famiglia al completo.

La sorella di Belen è attivissima sui social dove conta 4,4 milioni di follower, e dove non smette mai di aggiornare con contenuti estrapolati dalla sua vita privata fatta di eventi mondani, collaborazioni con brand dell’alta moda, foto con il suo Ignazio e shooting fotografici bollenti come quello realizzato ieri proprio con Belen. Vediamo di che si tratta?

Cecilia Rodriguez non ha rivali, il seno le esplode tra le mani

