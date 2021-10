Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, non è più la giovane acqua e sapone che il pubblico ricorda alla perfezione: nelle ultime foto di Ig, la modella è irriconoscibile

Fin dai tempi del suo percorso televisivo a “Uomini e Donne”, Eleonora Rocchini aveva conquistato il pubblico del programma grazie alla sua veracità e al carattere fumantino. L’ex corteggiatrice, originaria di Firenze, aveva sceso le scale per corteggiare Oscar Branzani, modello ed ex fidanzato di Chiara Biasi.

Tra i due, la passione si accese immediatamente e proseguì a gonfie vele per oltre tre anni. Il tronista, conquistato dalla simpatia e dalla solarità travolgente di Eleonora, l’aveva scelta nel giro di poche settimane. A distanza di anni, tuttavia, l’immagine che il pubblico si era fatto di lei è drasticamente cambiata. Avete visto le ultime foto della Rocchini? Non la riconoscerete…

NON PERDERTI ANCHE —> Silvia Toffanin rompe il silenzio sul matrimonio: “La verità è…”

Era la corteggiatrice più amata di “Uomini e Donne”: oggi è irriconoscibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 ✨ (@ele.rc)

NON PERDERTI ANCHE —> “Con questo taglio sei il top”. Paola Di Benedetto stravolge il look

La corteggiatrice acqua e sapone che aveva conquistato pubblico ed opinionisti ha lasciato il posto ad una donna sensualissima ed estremamente sicura di sé. Eleonora, a distanza di cinque anni dalla fine del suo percorso televisivo, ha intrapreso un’attività come imprenditrice, forte delle esperienze maturate al fianco dell’ex fidanzato Oscar Branzani. La fiorentina ha infatti fondato il marchio di beachwear “Maison Roèl”, di cui è la principale testimonial.

I fan che la seguono, quasi 1 milione, non possono far a meno di constatare il suo drastico cambiamento. La Rocchini, da ragazza semplicissima che si guadagnava da vivere facendo la gelataia, è attualmente una vera star del web. Secondo gli utenti, l’ex corteggiatrice si sarebbe addirittura sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica per aumentare il seno. Al netto della sua trasformazione, la bellezza e la sensualità della corteggiatrice sono le stesse di cinque anni fa.

“Sei favolosa“, “Assolutamente la numero uno“, “Ti adoro“: questi i commenti dei followers, che sembrano decisamente apprezzare la nuova versione della loro beniamina.