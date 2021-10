La modella e influencer ha pubblicato un simpatico scatto che ha fatto il giro del web. Sul letto mentre si mostra in tutta la sua bellezza, ma….

Guendalina Tavassi è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al ”Grande Fratello 11”.

Quell’edizione fu vinta da Andrea Hirai Cocco e Guendalina fu la ventiquattresima concorrente ad essere eliminata dalla Casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, la bella Guenda, fece molto parlare di sé dentro e fuori dalle mura di Cinecittà e nel corso degli anni divenne protagonista di molti salotti televisivi, primi tra tutti quelli di Barbara D’Urso sulla rete ammiraglia del Biscione.

Da opinionista a influencer, su Instagram, infatti è seguita da 1,2 milioni di followers e ogni suo scatto fa il pieno di like e di commenti di ammirazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Alessia Marcuzzi bacchetta la Canalis a ‘Le iene’: “Così si innervosisce subito!”. Lei reagisce così

Guendalina e quello scatto che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

In questa foto Guendalina si è lasciata immortalare mentre posa sul letto. La prima non sembra essere una posa hot o osè, eppure il suo fisico calamita l’attenzione di tutti gli uomini.

Indossa un pigiama con una t-shirt che lascia scoperta la pancia piatta e un paio di short che mettono in bella vista le sue gambe toniche. Fissa l’obiettivo mentre con un’espressione di gradimento gusta una buona fetta di pizza.

“Buon appetito!”, “Mamma mia come stai”, Quanto sei bella” sono solo alcuni dei commenti che la bella e prorompente Guendalina Tavassi riceve dalla sua schiera di followers che non si perdono uno scatto al cardiopalma!

Il terzo scatto è una vera prova per i deboli di cuore con un lato B che lascia senza fiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Che panorama” Eva con un costume da brividi, il perizoma è invisibile: fondoschiena marmoreo – FOTO

Nel giro di pochi minuti riceve migliaia di like e ammalia il web come solo lei sa fare. Dunque anche quando non veste i panni della femme fatale riesce comunque a rendere bollente la temperatura.