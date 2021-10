Costanza Caracciolo torna a sorridere. L’ex velina su Instagram si mostra in gran forma e più bella che mai

Non sono stati giorni facili per Costanza Caracciolo che ha subito un grave lutto in famiglia. Una perdita importante e dolorosa quella che l’ex velina ha dovuto affrontare.

La giornata di martedì non è stata infatti delle migliori per l’ex velina che purtroppo ha perso la sua cagnolina, quella con la quale è cresciuta fin da quando aveva 15 anni. Si chiamava Divin Divona che era rimasta in Sicilia nella casa dove Coco, così come Bobo Vieri la chiama, è cresciuta e nella quale ha abitato fino a prima di esordire nel mondo dello spettacolo. Un legame profondo che Costanza ha voluto ricordare e celebrare sui social con uno struggente messaggio.

Costanza Caracciolo bella e raggiante: le FOTO

Torna a sorridere Costanza Caracciolo dopo la brutta notizia della morte della sua cagnolina. Cerca di andare avanti e per i suoi follower ha preparato due scatti davvero molto belli. Semplici e che la descrivono in pieno, una ragazza che è rimasta con i piedi per terra nonostante il successo.

Indossa una tuta di jeans Coco che le calza a pennello. Primo uno scatto in primo piano mentre mette le mani in testa e sorride in camera, poi un secondo che la mostra di profilo. È una favola l’ex velina. I capelli le vanno sul viso ma lei sorride alla vita.

Silhouette perfetta e forme morbide che piacciono sempre tanto. Costanza fa anche questa volta il pieno di like e di commenti sotto al post. “It’s only Wednesday!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 – scrive a corredo delle foto – In realtà a me il mercoledì è sempre piaciuto perché siamo già a metà settimana, chi come me?? 😹”.

Molti quelli che sono d’accordo con lei e nel mentre incassa anche i complimenti per la sua bellezza. “Bedda comu u suli” scrive uno dei suoi oltre un milione di fan.