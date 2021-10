“Marmo di Carrara” Diletta Leotta in slip da uomo fa sorgere il sole: atomica – FOTO

Diletta Leotta fa letteralmente svenire i suoi fan con una foto pazzesca: l’inviata a bordo campo di Dazn non si ferma più

È la giornalista sportiva più amata dai tifosi italiani. La sua presenza a bordo campo solletica gli animi e mette a dura prova le coronarie dei fan. Con l’ultimo scatto ha davvero fatto un colpo da maestro, gli slip da uomo aumentano le fantasie più sfrenate dei suoi fan.

Diletta Leotta è ormai più che una garanzia sia come inviata sportiva che come regina dei social network, dove primeggia tra le influencer più affermate senza nulla da invidiare ma anzi insegnando qualcosa in più. Quel tocco da bomber che forse non tutte hanno ma che appartiene solo a lei.

Diletta Leotta, la foto che rende magici i sogni dei follower

