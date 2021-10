Elena Santarelli e la frase terribile: “Spera che il tumore torni”. Senza parole

Elena Santarelli sbotta su Instagram e denuncia tutto. La showgirl stanca e frustrata per le parole che fanno male

Non ce la fa più Elena Santarelli a sopportare e così sbotta su Instagram denunciando quello che le sta accadendo da circa due anni a questa parte.

La moglie di Bernardo Corradi che è sempre pacata e serena, questa volta ha mostrato il lato di mamma frustrata e che è giunta al limite della sopportazione. È tempo di non tacere più e di denunciare tutto. Il motivo? Spera che la potenza del web sia benefica per lei e la sua famiglia e possa fermare un incubo.

Elena Santarelli, sconforto e frustrazione: il perché

Elena Santarelli mette da parte il silenzio e denuncia tutto su Instagram. Mostra a tutti quello che le sta accadendo da circa due anni. Una stalker non fa altro che augurare la morte del figlio, Giacomo, sperando che il cancro, contro il quale ha combattuto a lungo, possa tornare. La smaschera direttamente sul suo profilo Instagram con un post dove si vede anche il suo nome avvisando tutti però che questa stalker cambia continuamente nome e account.

Una persecuzione che sembra essere senza fine. Due anni da incubo con commenti indicibili che provocano rabbia e frustrazione per un tormento che sembra essere infinito. “Segnalatela in massa (giuliamancin2021) cambia profilo ogni due settimane – ha scritto la Santarelli a corredo dello screen del commento – e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo”.

Nel commento in questione il profilo, che pare essere legato ad una donna, scrive: “Goditi questi momenti….sai certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”. E così dopo queste parole orribili la Santarelli si è appellata ad Instagram tuonando: “dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social, ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro” aggiunge anche un po’ sconsolata.

La Santarelli vorrebbe tanto vedere in faccia questa persona e vorrebbe portarla nei reparti di oncologia per farle vedere con i suoi occhi come i bambini soffrono. Un grido di dolore ma anche delusione per non riuscire a fermarla.

Al suo fianco tanti fan che la sostengono e le mandano bellissimi messaggi tra cui molte amiche del mondo dello spettacolo come Costanza Caracciolo che tuona: “Gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste merde di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo. Instagram deve chiedere un documento punto”.