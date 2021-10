Elisabetta Gregoraci, l’amara confessione: “Non riesco più a farlo”

Elisabetta Gregoraci parla a cuore aperto con i suoi fan. Parole che spiegano quello che sta accadendo in questi giorni

Quasi due milioni di follower, un amore da parte del pubblico che è infinito e mille impegni tra i quale dividersi, tra lavoro e vita privata. Continua il momento d’oro di Elisabetta Gregoraci che, dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” lo scorso hanno, ha ritrovato una popolarità così viva che la pone al centro di mille progetti.

Non si ferma un attimo, soprattutto in questi giorni, la showgirl calabrese e appena può torna su Instagram per dialogare con i suoi fan. In una Story l’amara confessione.

Elisabetta Gregoraci, le scuse e la spiegazione ai fan

Elisabetta Gregoraci è grata al suo pubblico che la segue con intensità e passione. Con i suoi fan cerca di dialogare il più possibile tramite Instagram perché sa che se l’affetto che le dimostrato non fosse costante probabilmente lei non vivrebbe questo momento magico.

Molti sono però gli impegni ai quali si sta dedicando ed in questi giorni ha ammesso di non riuscire ad essere presente suoi social come vorrebbe. È sua abitudine, infatti, dare almeno il buongiorno e la buonanotte ma ultimamente non riesce a fare nemmeno quello.

Ecco perché si è scusata con i suoi quasi due milioni di follower: “Volevo salutarvi perché in questi giorni non riesco più a darvi il buongiorno e la buonanotte” ha spiegato l’ex moglie di Flavio Briatore un po’ sconsolata. Per tutti i suoi fan un bacio grande specificando che la sua “assenza” non è voluta ma “sono state giornate molto intense per me” ha aggiunto.

Oltre al lavoro, infatti, la Gregoraci sta ultimando il trasloco. Rimane pur sempre a Monaco ma ha cambiato casa dopo ben quattro anni. Un po’ di malinconia ma anche molta felicità per un nuovo inizio.

Ecco che anche questo cambiamento nell’ambito privato si aggiunge agli impegni lavorativi. “Non ho veramente un attimo per me e nemmeno per fare una storia – ha concluso – però ne approfitto ora che sono più tranquilla per mandarvi un bacio”.