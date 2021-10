“Ormai domini il mondo” Elodie, la sorpresa che i fans stavano aspettando: incantevole – FOTO

Elodie, la cantante sta vivendo il suo periodo frenetico: tra momenti più o meno belli, in arrivo la sorpresa che i fans stavano aspettando.

Un periodo sicuramente frenetico per Elodie, la cantante romana infatti continua a vivere il suo periodo pieno di costanti impegni lavorativi. Non solo musica, per l’artista si sono aperte numerose strade che la conducono al mondo dello spettacolo e non solo. Complice quell’esibizione all’ultimo “Festival di Sanremo” dove Elodie – nella sua performance di canto e ballo – ha dimostrato di saper padroneggiare il palco.

Collaborazioni con brand di moda, stilisti – come la foto recente con Donatella Versace – e poi un film a cui prenderà parte. L’interprete è inarrestabile ed il suo ultimo post ha ridato il sorriso ai suoi fans, tristi dopo la rottura di Elodie con Marracash.

NON PERDERTI ANCHE — > D’Alessio-Tatangelo: “Sei brutta dentro”. Le parole che non ti aspetti

Elodie, la sorpresa che non ti aspetti: la cantante manifesta tutta la sua felicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

NON PERDERTI ANCHE — > Mauro Icardi assente dalla partita contro il Lipsia, Wanda Nara pronta a distruggerlo

In questi giorni non si sta parlando d’altro, ovvero della rottura col rapper Marracash dopo una storia durata due anni, galeotto fu il video “Margarita” la hit dell’estate 2019. La notizia è finita su tutte le riviste e la cantante, su cui non si esprime, preferisce dedicarsi solo ed esclusivamente al lavoro che le sta donando grosse soddisfazioni. Proprio col suo ultimo post la cantante ripubblica il post apparso sulla pagina social di Spotify Italia e li ringrazia.

Dalla pagina ufficiale dedicata alla famosa app di musica si legge: “Un’altra artista italiana incanta Times Square: è @elodie, il volto di #SpotifyEQUAL del mese di ottobre. Ascoltala sulla playlist con le tue artiste preferite. 💚” Un traguardo importante e nonostante qualcuno crede che sia un montaggio, la cantante si gode questo momento con chi la sostiene da sempre: “Ormai domini il mondo” si legge tra i numerosi commenti.

Intanto la sua hit “Vertigine” continua a scalare le classifiche. Un pezzo che si sente molto in radio. Eventi come questi che faranno pensare meno alle vicende personali dell’artista e soprattutto alle numerosi voci secondo cui la bellissima Elodie sarebbe già in compagnia di un’altra persona, al pari dell’ex – ormai – fidanzato.