Emma, il risveglio dai tratti roventi: le lenzuola svelano tutta la mercanzia della cantante – FOTO

Emma Marrone e il risveglio dai tratti roventi: le lenzuola svelano tutta la mercanzia della cantante. Uno spettacolo unico nel suo genere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La cantante salentina si prepara al sesto appuntamento di “X-Factor“, che proprio questa sera terminerà le selezioni con la puntata dedicata agli Home Visit. Quest’anno, i giudici hanno la possibilità di sperimentare un format del tutto rinnovato, a partire dall’assenza delle categorie. Una scelta, quella degli autori, che non mancherà di creare nuove dinamiche e meccanismi all’interno di ciascun gruppo.

Emma, nella scorsa puntata, completava la propria squadra grazie alla fase dei Bootcamp, assieme al collega Hell Raton. Questa sera, l’artista sarà costretta ad effettuare un’ulteriore selezione, prima di accedere ai Live di “X-Factor”. Emozionata ed in fermento per la sfida che l’attende, la giudice ha da poco postato un selfie del suo risveglio bollente: la visuale è da infarto.

Emma, il risveglio dai tratti roventi: le lenzuola svelano tutta la mercanzia – FOTO

Il fascino di Emma Marrone continua a mietere vittime sui social. La giudice di “X-Factor”, durante la fase delle Auditions e dei Bootcamp, ha già messo in mostra la propria sconvolgente bellezza tramite una serie di outfit eccentrici e sensualissimi. La cantante, unica donna seduta al tavolo dei giudici, non manca di catalizzare le attenzioni del pubblico e di guadagnare, di puntata in puntata, sempre maggiori consensi.

Questa mattina, Emma ha voluto dare ai followers un buongiorno che li ha lasciati letteralmente di sasso. Seduta sul suo letto ed ancora in pigiama, la Marrone sorseggiava una tazza di caffè, probabilmente emozionata in vista della puntata imminente. I fan non hanno potuto non notare la semplicità disarmante del post, e la naturalezza con cui Emma, ancora avvolta dalle lenzuola, si è mostrata al suo pubblico.

I capelli raccolti da un lato e l’assenza di trucco contribuiscono a rimarcarne la bellezza ed i lineamenti perfetti. La Marrone, sensuale come suo solito, avrà ricevuto moltissimi complimenti tramite Instagram direct.