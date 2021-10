Ilary Blasi, provocante come non l’avevamo mai vista: la scollatura è così profonda che arriva fin lì: sotto non c’è nulla

Si rifugia in famiglia e tra le braccia del suo Francesco Ilary Blasi dopo la nuova esperienza televisiva che non è andata affatto bene. Lei resta in silenzio e non commenta, ma il test fatto con “Star in the star” è stato rovinoso ed è di certo da cancellare.

Doveva essere un ritorno scoppiettante per lei e invece è stato un vero flop come tutta la trasmissione chiusa anticipatamente. E ora? Tempo di rimboccarsi le maniche sperando in qualcosa di bello e proficuo anche se al momento c’è solo incertezza. “L’Isola dei famosi” è ancora in forse.

Ilary Blasi osa, scollo posteriore che ti manda al manicomio

