Siamo abituati a vedere Antonella Fiordelisi in tutta la sua bellezza mediterranea: fisico perfetto, forme provocanti e occhi e capelli scuri da vera donna del Sud.

Eppure, l’ex di Francesco Chiofalo sa bene come stupire i suoi followers e stavolta lo ha fatto pubblicando uno scatto che lascia tutti senza parole.

Un cambio repentino che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma in questa foto decide di dare il meglio di sé…

Antonella Fiordelisi è diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla terza edizione di ‘’Temptation Island’’. In quella stagione corteggiò Nicola Panico, ex compagno di Sara Affi Fella.

Nello stesso anno prese parte dell’esperimento di coppia anche Francesco Chiofalo, all’epoca fidanzato con Selvaggia Roma.

Antonella e ‘’Lenticchio’’, qualche anno dopo, intrapresero una relazione che durò diversi anni fino alla rottura definitiva nel 2020.

Oggi Chiofalo ha ritrovato la felicità accanto a Drusilla Gucci, tanto da aver parlato già di fiori d’arancio mentre la Fiordelisi sta attirando l’attenzione su di sè per la sua frequentazione con il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos.

Antonella Fiordelisi irriconoscibile: è bionda

In questo scatto Antonella si mostra in tutta la sua proverbiale bellezza con un completo intimo in pizzo bianco da far perdere i sensi ma ciò che salta agli occhi è un dettaglio inconfondibile.

Ossia una fluente chioma bionda che si contrappone al suo look mediterraneo con il quale siamo abituati a conoscerla. Nel post scrive: “Facebook mi dà questi ricordi di cinque anni fa. Come mi era venuto in mente di farmi bionda?”. Dunque, non si tratta di una foto attuale ma il suo cambio look risale al 2016, anno antecedente a quello in cui approdò in tv come tentatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo aver visto questa fotografia, una cosa è certa: Antonella rimane sempre incantevole, in ogni versione!