La bella modella Lucia Javorcekova ha condiviso una serie di scatti su instagram con indosso un completo decisamente sexy

Lucia Javorcekova ha condiviso su instagram una serie di foto con indosso degli shorts minuscoli bianchi, che arrivano all’altezza dell’inguine e un top ancora più piccolo che non copre nemmeno tutto il seno. Lo scatto in primo piano del corpo manda i fan in delirio, ecco i commenti:”Si vabbè ogni mattina così”, “Ti prego invitami a casa tua”, “Wow ogni centimetro sensuale e sexy del corpo di questa meravigliosa dea è perfezione”.

LEGGI ANCHE>>>“GF Vip”, chi sono i due nuovi concorrenti: previste reazioni esplosive nella casa

Lucia Javorcekova carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Era la corteggiatrice più amata di “Uomini e Donne”: oggi è irriconoscibile – FOTO

La Javorcekova è diventata nota al pubblico per essere una ciclista ed ex influencer. La bella modella è nata in Repubblica Slovacca nel 1990, ha terminato gli studi e poi si è dedicata al mondo della moda diventando modella per marchi d’intimo sopratutto. Il ciclismo è stato per lei un momento di grande passione durato però poco, infatti ormai ha abbandonato le gare e quel mondo, anche se ogni tanto continua a farsi qualche giro in bici. La moda per lei è stata più utile nel determinare il suo successo, continua infatti a posare per calendari a Tulum dove vive con il fidanzato e la figlia.

Precedentemente ha girato qualche video su youtube che le ha portato fortuna. E trasferitasi in Svizzera ha posato per diversi magazine che l’hanno fatta diventare sempre più nota. Ciò che di lei ha colpito di più sono indubbiamente le forme perfette, lato B scolpito e un seno prosperoso. Tanto è vero che proprio quest’ultimo le è valso la nomina di “Mozzarellona”, quando ha postato per la prima volta una foto del seno scoperto a causa di un gioco lanciato sui social dalla modella Emily Ratajkowski. Anche Le iene l’hanno voluta per un intervista proprio per parlare del fenomeno Javorcekova. La sua pagina instagram è quindi cresciuta sempre più fino ad oggi che ha raggiunto 2,1 milioni di followers.

E tutti questi seguaci li ottiene grazie alle foto sensuali che condivide e non per la sua interazione con essi. Indubbiamente la sua strategia per avere successo è di sedurre i fan e ipnotizzarli con la sua sensualità. Di fatti ha anche un sito web dove condivide contenuti anche più hot rispetto a instagram e questo le frutta molto.