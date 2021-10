La bella Mattera ha condiviso su instagram uno scatto con indosso un body color pelle che è praticamente inesistente, è magnifica

Justine Mattera è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto con indosso un body corto senza spalline color pelle, praticamente non c’è e si vede tutto. Che spettacolo la modella è sexy e stupenda come tanti anni fa. Il merito è dei suoi allenamenti senza sosta e della sana alimentazione che segue quotidianamente. Ha un corpo mozzafiato che fa impazzire ancora i fan. I commenti sono:”Splendida”, “Bellissima stupenda”, “Il soggetto è spettacolare”.

Justine Mattera racconta la sua giornata tipo e i fan rimangono a bocca aperta

La bella Mattera ci tiene sempre a dimostrare ai suoi fan e agli haters che lei non è certo una donna che sta con le mani in mano a fare nulla. Lei è una guerriera, si sveglia presto al mattino per lavorare, si allena e porta i figli a scuola. Ecco la sua giornata tipo, l’ha spiegata passo per passo ai suoi followers:”Non tutti i giorni sono spettacolari. Vi racconto la mia martedì. Sveglia alle 6 a Bardolino per skysport. Chiamata a casa per vedere se i bimbi sono svegli per scuola. Colazione e inizio a girare i diari green di Justine in albergo. Metto il completo corsa e con le telecamere corro tutto il centro e lungolago a piedi. Cambio e faccio tutto il lungolago in bici.

Mangio una carbonara. Cambio e faccio tutto il lungolago in imbarcazione da canottaggio. Cambio e faccio tutto il lungolago in dragon boat (antica disciplina dove remano 20 persone insieme. la squadra ovviamente dei campioni. Stringo i denti anche se non sento più le braccia). Corro in albergo, carico bici, ecc in macchina e parto da Bardolino per Milano. Guido io. Sono le 17″. Il post continua con la Mattera che spiega di aver raggiunto la figlia tardi per via del traffico e che intorno alle 20.00 il marito l’ha chiamata per comprare da mangiare. Il suo punto è dimostrare che anche lei ha una giornata no come tutti gli altri in cui accadono imprevisti e si arriva a casa tardi stanchi morti.

I followers hanno compreso il suo messaggio e da un lato le danno ragione, dall’altro però la condannano sostenendo che nonostante abbia avuto una giornata pesante c’è chi sta peggio. Di fatti è una sua scelta quella di allenarsi così tanto durante la giornata e di conseguenza fare tardi per tutto il resto.