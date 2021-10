Massimo Giletti con il naso fratturato, disavventura incredibile per il giornalista

Il giornalista nel video di anticipazione della puntata che andrà in onda stasera si è mostrato dolorante, la spiegazione è assurda.

Sempre composto e molto preciso alla guida di “Non è l’Arena” che conduce con professionalità e grande competenza da diversi anni, Massimo Giletti non perde un colpo ed è tra i giornalisti più ammirati della tv nazionale.

Ieri però, nelle consuete anticipazioni della puntata del suo programma che andrà in onda stasera su La7, si è mostrato con un vistoso cerotto al naso. Lui non solo ha descritto gli argomenti che saranno affrontati nella puntata, ma scherzando ha rivelato anche il motivo dello stato in cui si trovava. Nessun allarmismo però dalle sue parole.

LEGGI ANCHE –> Aggressione a Facchinetti, interviene Alessia Marcuzzi: parole inaspettate

Massimo Giletti svela tutto sui social, piccola disavventura…di gioco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Non è l’Arena (@nonelarena)

NON PERDERTI ANCHE —> Elodie e Marracash è rottura, il motivo è rovente: fan increduli

Nella pagina Instagram di “Non è l’Arena”, Giletti si è presentato nel suo soggiorno di casa con giacca in pelle da biker, t-shirt bianca e occhiali da sole molto impattanti. Un breve video per raccontare gli argomenti della puntata di stasera che spazieranno da un’inchiesta sulle elezioni amministrative di Salerno, agli scontri di piazza sul Green Pass e alla questione dei portuali a Trieste.

Un elemento ha però catturato l’attenzione dei fan del giornalista, ovvero una vistosa “incerottatura” del naso. Cos’è successo? Probabilmente qualcuno ha pensato che il giornalista si possa essere infortunato nel corso di un reportage particolarmente impegnativo con aggressione incorporata, ma in realtà la curiosa disavventura ce la svela proprio lui in apertura del video.

“Qualcuno di voi dirà: ‘Ma che t’è successo Massimo?’. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso…“, ha spiegato il conduttore ironico e divertito al tempo stesso.

D’altronde anche i personaggi televisivi hanno una vita provata, e giocano a calcio qualche volta, e possono incorrere in infortuni poco divertenti come questo. Qualcuno divertito tra i commenti risponde: “Anche tu hai incontrato McGregor?”. Oltre 22mila like di solidarietà per Giletti.