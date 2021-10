Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura cambia vita: non immaginerete mai quello che fa adesso – VIDEO

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha cambiato vita: non immaginerete mai quello che fa adesso

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha cambiato completamente la propria vita. Il 23enne, che ha effettuato gli studi in Inghilterra, aveva tentato di seguire le orme paterne gettandosi a capofitto nel mondo calcistico. A causa di un infortunio, tuttavia, il figlio di Super Simo dovette accantonare questa passione, soppiantata dalle prime esperienze nell’ambiente dello spettacolo.

Come mamma Simona, Niccolò si era messo alla prova in qualità di conduttore de “Il Collegio Off”, lo spin-off del docu-reality grazie a cui aveva riscosso un discreto successo. Ad oggi, tuttavia, la vita del 23enne è completamente distante da quelli che furono i suoi esordi televisivi: non immaginerete mai il lavoro che Niccolò ha scelto di intraprendere!

NON PERDERTI ANCHE —> Sophie Codegoni esplosiva in pizzo. Il reggiseno valorizza la sua parte più bella

Niccolò Bettarini cambia vita: non immaginerete mai quello che fa adesso – VIDEO

NON PERDERTI ANCHE —> Era la corteggiatrice più amata di “Uomini e Donne”: oggi è irriconoscibile – FOTO

Essere il figlio di due personaggi di spicco della tv italiana è sempre stato un peso difficile da sopportare per Niccolò Bettarini. I suoi genitori, d’altra parte, hanno cercato di proteggerlo dall’invadenza dei media, a tal punto da spingerlo ad intraprendere il suo percorso di studi in Inghilterra. Il giovane, che fuori dall’Italia aveva tentato la carriera nel mondo del calcio, si dovette fermare a causa di un infortunio. La passione che Bettarini ha sempre nutrito nei confronti dello sport, tuttavia, non gli ha impedito di realizzare il suo sogno più grande.

Nonostante il giovane sia poco avvezzo alla pubblicazione di scatti tramite la piattaforma di Instagram, i fan hanno recentemente appreso una novità importante. Niccolò, appassionato di fitness, si è da poco conquistato la certificazione da personal trainer. L’amore per l’attività fisica la fa comunque da padrone nella sua quotidianità, pur in una chiave diversa rispetto a quella che papà Stefano avrebbe sognato per lui.

Niccolò, 23 anni quest’anno, sfoggia un fisico davvero impressionante, frutto di ore di impegno e duro lavoro in sala pesi. Il figlio di Simona Ventura, che ha anche rasato i capelli, è ormai un uomo a tutti gli effetti.