In occasione di un evento speciale Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di festeggiare una persona alla quale si è particolarmente legato nell’ultimo periodo: di chi si tratta

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip -dove si è classificato secondo- la carriera di Pierpaolo Pretelli ha spiccato il volo. In modo particolare nelle ultime settimane ha avuto modo di conquistare il pubblico con le sue interpretazioni a Tale e Quale Show, esperienza che lo sta portando a entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Tra ospitate, eventi e prove, ha trovato il tempo per partecipare a una festa davvero speciale.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso non si nasconde più, confessione senza precedenti

Pierpaolo Pretelli festeggia Mara Venier: la dedica e la FOTO che ha commosso i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial)

Grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli è stato ospite in diversi programmi Rai per promuovere la trasmissione e per raccontare la sua storia. Lo ha fatto anche nell’ultimo appuntamento con Domenica In nel quale ha conquistato con la propria personalità la conduttrice.

“Ho vissuto una domenica di emozioni, leggerezza e di tanta complicità con una padrona di casa che mi ha fatto sentire veramente a casa“, ha scritto al termine della puntata dedicando queste parole a Mara Venier.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Adriano Celentano e l’invidia da parte di un collega: parole di ghiaccio

Una complicità continuata anche a telecamere spente tanto da essere invitato alla festa di compleanno della conduttrice. Un evento al quale erano presenti noti nomi dello spettacolo: da Al Bano ad Alba Parietti, da Alessia Marcuzzi a Christian De Sica. Una serata ricca di musica e di divertimento per festeggiare la “zia Mara”.

Pierpaolo ha condiviso alcune immagini dell’evento per poi dedicare una storia Instagram alla festeggiata. “Buon compleanno, sei speciale“, scrive allegando una foto che ritrae il concorrente di Tale e Quale abbracciato a Mara Venier.

LEGGI ANCHE -> “GF Vip”, chi sono i due nuovi concorrenti: previste reazioni esplosive nella casa

I fan di Pierpaolo hanno reagito con entusiasmo alla dedica, commentando sui social quanto siano felici del rapporto che si è venuto a creare con la conduttrice.