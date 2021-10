“Grazie di esistere” Rocío Muñoz Morales, l’outfit è semplice ma il lato B è da Premio Oscar – FOTO

Rocío Muñoz Morales è semplicemente da urlo negli ultimi scatti pubblicati poco fa: la spagnola è un’esplosione di sensualità

Uno spettacolo sexy è quello che si presenta davanti agli occhi degli ammiratori di Rocío Muñoz Morales. La madrilena è sempre impeccabile anche con abiti non propriamente detti eleganti ma che rispecchiano la sua nobiltà d’animo. Si è prestata infatti per diffondere la campagna di sensibilizzazione contro la fame nel mondo della WFP “World Food Programme”.

Da anni infatti è impegnata constantemente nel sociale tanto che, solo per dirne una, insieme a suo marito Raul Bova e alla Croce Rossa italiana ha distribuito pasti caldi, coperte e intimo ai bisognosi della capitale.

Rocío Muñoz Morales, la bellezza racchiusa in un look casual

Rocío è elegante anche con berretto, maglietta nera e i jeans che le evidenziano le forme perfette. Tra i follower è tutto un coro di complimenti e apprezzamenti sia per la sua bellezza esteriore che per l’animo nobile. “Grazie di esistere”, con queste parole un fan si sbilancia per carpire la sua attenzione.

Gli ammiratori hanno potuto vederla anche nella scorsa puntata, andata in onda una settimana fa, de “Le Iene” al fianco di Nicola Savino per una sera, visto che quest’anno si stanno alternando varie personalità femminili accanto al conduttore.

Prima del suo debutto al programma di Italia 1 l’attrice aveva dichiarato: “Ho sempre ammirato la leggerezza dell’intrattenimento unita alla professionalità con la quale Le Iene ci hanno fatto conoscere storie di ingiustizie e truffe ai danni dei più deboli, inchieste a cui nessuno altrimenti avrebbe dato voce”. Per lei quindi è un sogno che diventa realtà poter condurre la trasmissione targata Mediaset.

Suo marito Raul Bova è invece impegnato nelle riprese di “Don Matteo” dopo l’addio di Terence Hill alla fiction della Rai.