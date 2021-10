Nel pomeriggio di ieri a Roma, un uomo di 50 anni è morto travolto da un treno sui binari della metro dove era caduto per via di un malore.

Un uomo di 50 anni è morto nel pomeriggio di ieri nella stazione della metropolitana di Roma. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il 50enne, colpito da un malore, sarebbe caduto dalla banchina della stazione sui binari. In quel momento è sopraggiunto un treno che lo ha travolto. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori che hanno potuto solo constarne il decesso.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 ottobre, alla stazione metropolitana Giulio Agricola di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno sui binari.

La vittima è un uomo di 50 anni, originario della Germania ma da tempo residente nella Capitale. Stando alle prime informazioni, come riporta la redazione locale de Il Corriere della Città, l’uomo stava aspettando la metropolitana sulla banchina quando improvvisamente è stato colto da un malore ed è caduto sui binari. In quel frangente è sopraggiunto un convoglio che lo ha centrato in pieno. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

Scattato l’allarme, presso la stazione sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto il corpo da sotto il treno e lo hanno affidato ai sanitari che hanno potuto, purtropo, solo constatarne il decesso.

Sopraggiunti anche i carabinieri della Capitale che si stanno occupando delle indagini e provveduto ai rilievi per ricostruire con esattezza le fasi della tragedia.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, riportano i colleghi della redazione de Il Corriere della Città, la circolazione sul tratto interessato è stata interrotta per alcune ore, circostanza che ha avuto inevitabili ripercussioni per i pendolari.