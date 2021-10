Zodiaco, i segni più sfortunati in questo autunno 2021: ci sei anche tu?

Ad autunno inoltrato e le stelle ci aiutano a scoprire quali segni zodiacali affronteranno una stagione piuttosto complicata

L’autunno è ormai iniziato ed è tempo di fare un bilancio su quello che accadrà nel futuro prossimo. In modo particolare, stando a quanto riportano gli astrologi, alcune persone vivranno mesi piuttosto complessi. Problemi in fatto di relazioni, in ambito lavorativo o nella sfera privata, determinati segni zodiacali si troveranno ad affrontare un autunno all’insegna della sfortuna e delle difficoltà. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più sfortunati in questo autunno 2021

Tra i segni zodiacali che dovranno avere a che fare con un periodo piuttosto duro troviamo il Toro. Per le persone nate sotto questo segno giungeranno problemi in particolare sul lavoro e, per chi è impegnato in una relazione, all’interno della coppia. Alcuni equivoci e la difficoltà di comunicare le proprie esigenze porteranno conflitti e tensioni. Attenzione a non prendere decisioni affrettate e a riflettere prima di dire qualcosa di cui ci si potrebbe pentire.

Poi troviamo la Vergine che sta attraversando un periodo non facile. L’autunno non migliorerà la situazione e questo segno sarà posto sotto un forte stress. Niente paura, nulla dura per sempre. Le soluzioni esistono e la scelta migliore sarà cercare di non perdere la lucidità. La luce in fondo al tunnel, nel quale sentite di essere intrappolati da tempo, vi guiderà nella direzione corretta. L’unica cosa da fare sarà non mollare.

Anche per il segno del Sagittario non sarà una stagione all’insegna della serenità, anzi. È arrivato il momento di fare i conti con alcune decisioni, rinviate ormai da tempo. In particolare per quanto riguarda le persone che fanno parte della propria cerchia ristretta. Non tutti sembrano essere delle presenze positive e sarà necessario fare chiarezza su alcune situazioni. Non sempre interrompere un legame è controproducente, a volte -soprattutto se non sano- è esattamente quello che andrebbe fatto.

Infine momenti complicati anche per il Capricorno che questo autunno avrà difficoltà soprattutto in amore. Una crisi all’interno della coppia porterà a mettere tutto in discussione, anche rapporti duraturi e relazioni importanti. Tutto dovrà basarsi sulla volontà di far funzione le cose, in caso contrario le strade potrebbero dividersi una volta per tutte.