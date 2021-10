“Con questo taglio sei il top”. Paola Di Benedetto stravolge il look – FOTO

Paola di Benedetto è una delle influencer più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha conquistato tutti

Paola di Benedetto è una delle showgirl e conduttrici radiofoniche più amate della nostra generazione. È diventata nota negli ultimi anni per aver partecipato a diversi reality, come l’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello Vip. Ed è stato proprio quest’ultimo programma ad essere stato il suo trampolino di lancio a tutti gli effetti: infatti, contro ogni aspettativa, è riuscita a vincere la quarta edizione del programma più spiato d’Italia. Uscita dalla casa, la sua carriera è stata tutta in discesa e nell’ultimo anno ha collezionato molteplici soddisfazioni.

Paola di Benedetto cambia look: la foto con il nuovo taglio

Oltre ad essere una conduttrice è molto stimata, è un personaggio con tantissimi followers su Instagram che le vogliono un gran bene. Con loro Paola parla, si confida e ha un bellissimo rapporto. E sono stati il suo primo pensiero quando oggi, dopo tanto tempo, ha deciso di stravolgere un po’ il suo look con un taglio dal parrucchiere: infatti ha pubblicato una foto che la ritrae con i capelli più corti del solito. “Avevo voglia di cambiare un po‘” ha scritto Paola nella didascalia del post. Tra i tanti complimenti che ha ricevuto, ce ne sono un po’ anche da personaggi noti come Aurora Ramazzotti e Camilla Ghini che sono sue amiche. Che abbia i capelli lunghi o corti non cambia nulla perché Paola è una donna bellissima con qualsiasi look.

Nel giro di pochissimi minuti, il post ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: i suoi fans le hanno scritto che ha fatto benissimo a dare una rinfrescata al suo look.