Shaila Gatta lo confessa: “Ho fatto fatica…” Il VIDEO ti lascia di stucco!

La favolosa conduttrice televisiva italiana Shaila Gatta ha pubblicato un post, composto da un paio di video che ti lasciano a bocca aperta.

La bellissima ballerina ha condiviso un paio di video, in cui recita un monologo molto interessante e travolgente: Shaila ha simulato lo sfogo di una donna molto arrabbiata e la parte le è venuta benissimo!

La lunga didascalia che descrive il post inizia così: “Questa, in particolare per me è stata una prova personale molto importante. Direi quasi una sfida”.

La vera e propria sfida, infatti, è stata riuscire a trasmettere, a chi guarda i video, la rabbia della donna furiosa, essendo lei una ragazza che, nella vita di tutti i giorni, non prova quasi mai il sentimento dell’ira.

“Facevo fatica a traferire questa verità in un monologo di recitazione proprio perché non sono abituata a questa emozione”. Sono state queste le parole della magnifica showgirl.

Shaila Gatta, promossa a pieni voti: ecco il monologo che ha emozionato tutti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Per riuscire ad ottenere questa interpretazione, Shaila ha raccontato di aver passato giorni interi davanti allo specchio, per provare ad entrare nella parte il più possibile.

Ad oggi la sua soddisfazione non è completa, perché sa che può fare di meglio: nonostante, però, la consapevolezza del poter sempre migliore, la bella influencer è fiera ed orgogliosa dei risultati raggiunti con tanto impegno, dedizione e con un profondo lavoro introspettivo, che le ha permesso di trovare delle connessioni con questo personaggio nella sua anima.

La lunga didascalia si conclude con un ottimo consiglio rivolto a chi, come lei, ama la recitazione e vuole intraprendere questa strada: “Coltivate il vostro talento, alimentatelo studiando, perché un talento senza studio non vale abbastanza“.