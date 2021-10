Un successo dopo l’altro per i Maneskin che festeggiano un traguardo importante per la loro carriera: la notizia che attendevano è finalmente arrivata

Attualmente impegnati nella promozione del loro nuovo singolo “Mammamia“, i Maneskin non si fermano e macinano un successo dopo l’altro. I fan internazionali continuano a moltiplicarsi, permettendo alla band di girare l’Europa -e non solo- con la loro musica. Solo pochi giorni fa l’annuncio del loro coinvolgimento all’evento che si terrà a Los Angeles dedicato alla musica rock aveva entusiasmato il loro pubblico. Ora i vincitori dell’Eurovision Song Contest festeggiano un altro importante traguardo.

I Maneskin conquistano gli MTV EMA: la notizia che tanto attendevano è arrivata

Numerosi i traguardi raggiunti dai Maneskin negli ultimi mesi, tra riconoscimenti esteri e record nelle classifiche di vendita. Tutti parlano di loro e le loro canzoni impazzano sui social e nelle radio. Oggi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas festeggiano un’altra tappa della loro carriera.

La band ha ottenuto ben tre nomination agli MTV Europe Music Awards che si terranno il 14 novembre a Budapest. “Siamo pazzamente felici di confermarvi le nostre nomination“, scrivono tramite l’account ufficiale Twitter.

I Maneskin sono in lizza per vincere la categoria “Miglior artista italiano“, nella quale sono nominati anche Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi. Ma non solo. La band è stata riconosciuta anche a livello internazionale e si ritrova a competere con dei veri colossi nella categoria “Miglior artista rock“. Dovranno infatti giocarsi la vittoria contro i Coldplay, i Foo Fighters, gli Imagine Dragons, i The Killers e i Kings Of Leon.

Infine la terza nomination li vede gareggiare nella categoria “Miglior gruppo” contro i BTS, gli Imagine Dragons, i Jonas Brothers, le Little Mix e i Silk Sonic. Una concorrenza davvero spietata ma che rende questo traguardo ancora più significativo.

È possibile esprimere il proprio voto sul sito ufficiale degli MTV EMA e il prossimo 14 novembre saranno proclamati tutti i vincitori nel corso dell’evento. Riusciranno i Maneskin a portarsi a casa almeno un premio? Se c’è una cosa che la band ha imparato negli ultimi mesi è a non darsi per vinta, le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.