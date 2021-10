Macabro omicidio: uomo decapitato ed eviscerato. Caccia all’assassino

Un uomo è stato trovato decapitato ed eviscerato questo mercoledì 20 ottobre in una casa a Bollène, nel Vaucluse.

La notizia fa rabbrividire. Un uomo è stato ritrovato decapitato ed eviscerato questo mercoledì (20 ottobre) in una casa a Bollène, comune di 3.000 abitanti situato nella valle del Rodano, tra Montélimar e Orange. L’informazione è stata confermata dalla gendarmeria locale: è caccia all’assassino. Stando a quanto si apprende dal rapporto della procura di Carpentas, in questo caso si esclude in toto l’ipotesi terroristica come pista privilegiata.

Macabro omicidio a Vaucluse: l’identità dell’assassino

Secondo le informazioni riportate dai notiziari francesi, il criminale soffre di schizofrenia e la vittima è un membro della sua famiglia. La salma è stata rinvenuta nell’appartamento del sospettato nel dipartimento di Vaucluse, nel sud-est della Francia. Le prime a fare l’agghiacciante scoperta sono state le infermiere, incaricate a seguire regolarmente il follow-up medico del paziente. La Procura di Carpentras ha aperto un’inchiesta per omicidio doloso: il caso è stato affidato alla Brigata di Ricerca e di Intervento di Orange.

Per accelerare le operazioni di ricerca, i gendarmi hanno postato su Facebook il ritratto del ricercato e le sue informazioni sensibili. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, l’accusato ha 37 anni. Armato di coltello, l’imputato è descritto come un individuo pericoloso. La gendarmeria ha pertanto invitato potenziali futuri testimoni a non intervenire personalmente, ma di rivolgersi direttamente alle autorità. L’inchiesta prosegue: la complessa operazione ha richiesto la mobilitazione congiunta di un centinaio di gendarmi, coadiuvati dal personale della polizia municipale. La zona è attivamente sorvegliata via aria, con il supporto di un elicottero, e via terra con squadre di cani e gendarmi su moto da fuoristrada.

Un omicidio altrettanto violento è avvenuto una settimana fa ad Agde, comune nel dipartimento francese degli Hérault. La vittima, un’anziana di 77 anni, è stata ritrovata decapitata dai vigili del fuoco all’interno della sua abitazione. Gli investigatori hanno arrestato il sospetto, l’ex marito della sua donna delle pulizie.

Il presunto aggressore “non è noto alla polizia”, ​​ha dichiarato ai media il portavoce del pm di Carpentas Pierre Gagnoud.

Fonte France Info